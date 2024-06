Base Dawgz raccoglie $1,5 milioni in prevendita: sarà il prossimo token ad esplodere?

Base Dawgz, una nuova meme coin costruita sulla blockchain Base Layer-2 di Coinbase, ha raccolto più di 1,5 milioni di dollari in una delle prevendite più calde dell’anno. La prevendita è aperta solo da due settimane e il suo inizio sottolinea che questo token ha il potenziale per salire vertiginosamente dopo il listing sugli exchange.

Sebbene il token $DAWGZ sia nativo di Base, è compatibile con Ethereum, Solana, Binance Smart Chain e Avalanche. Ciò lo rende importante per l’interoperabilità cross-chain e garantisce che $DAWGZ raggiungerà il maggior numero possibile di trader durante il suo lancio.

Durante la prevendita di Base Dawgz, gli investitori possono acquistare $DAWGZ su tutte e cinque le chain. Il token ha attualmente un prezzo di $ 0,00502, un prezzo scontato rispetto al valore di listino previsto per i token. Tuttavia, il prossimo aumento è previsto tra pochi giorni, quindi gli investitori devono affrettarsi per assicurarsi il prezzo migliore.

Base Dawgz offre funzionalità di bridge su 5 chain

La scelta di Base come sede di Base Dawgz è un aspetto entusiasmante di questo token che i trader non dovrebbero trascurare. Base ora ha 1,65 miliardi di dollari di valore totale bloccato (TVL), rendendola la settima rete blockchain più grande. I token su Base hanno una capitalizzazione di mercato di oltre 3,6 miliardi di dollari e quel valore è in rapida crescita.

È importante sottolineare che alcuni dei token più grandi su Base sono meme coin. Il valore della chain è guidato da $BRETT, che è esploso raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 1,4 miliardi di dollari nel giro di poche settimane. Le meme coin come $DEGEN, $TOSHI e $NORMIE non sono molto indietro.

Gli analisti suggeriscono sempre più che Base potrebbe soppiantare Solana come chain preferita per il lancio di meme coin. L’enorme supporto dietro questo nuovo token indica che i trader sono ansiosi di nuovi lanci su Base e vogliono partecipare il prima possibile a questi progetti.

$DAWGZ può facilmente eseguire il “base jump” su 5 principali blockchain, conferendo al token un’utilità intrinseca: i trader che desiderano spostare valore da Ethereum a Base e viceversa possono utilizzare $DAWGZ per farlo senza problemi e con commissioni basse.

Ciò è fondamentale poiché significa che, indipendentemente dal fatto che Base batta o meno Solana, $DAWGZ prospererà. Il progetto sta facendo una scommessa sul fatto che almeno alcune delle reti più grandi salirà, e non importa quale sarà la migliore.

Incentivi “Share-to-Earn” aggiungono interesse alla prevendita di Base Dawgz

Base Dawgz sta anche creando clamore attorno alla sua prevendita con un innovativo sistema di ricompense “share-to-earn”. Chiunque acquisti token $DAWGZ durante la prevendita può guadagnare ancora più coin promuovendo Base Dawgz sui social media.

Il processo è semplice: gli investitori nella prevendita Base Dawgz devono solo collegare i propri account X al sito per iniziare. Quindi possono ricondividere i contenuti dall’account Base Dawgz X e guadagnare token ogni volta che lo fanno. Al termine della prevendita di Base Dawgz, questi token possono essere riscattati per $DAWGZ extra.

Base Dawgz offre anche un incentivo più tradizionale. Gli investitori in $DAWGZ che convinceranno amici e parenti a partecipare alla prevendita guadagneranno una riduzione del 10% sul loro acquisto in $USDT.

Questi incentivi trasformano gli investitori di Base Dawgz in ambasciatori del progetto, aiutandolo a raggiungere una community molto più ampia di quanto $DAWGZ potrebbe fare da solo. Questo è probabilmente uno dei motivi principali per cui la prevendita di $DAWGZ ha preso piede così rapidamente. È anche uno dei motivi per cui molti analisti ritengono che questa presale potrebbe esaurirsi e offrire rendimenti enormi dopo il lancio.

Gli analisti prevedono guadagni 100x

Gli analisti sono stati tra i sostenitori più accesi di Base Dawgz: vedono il potenziale di $DAWGZ e vogliono che la community ne sia a conoscenza.

Tra alcuni degli analisti più importanti che sostengono Base Dawgz c’è Jacob “Crypto” Bury, che ha previsto che $DAWGZ potrebbe fornire guadagni 100 volte dopo il lancio. Lo YouTuber Matthew Perry è andato ancora oltre, dicendo ai suoi oltre 220.000 iscritti che $DAWGZ potrebbe essere il prossimo $BRETT.

La prevendita si sta esaurendo velocemente: non perdere $DAWGZ prima del lancio ufficiale sui DEX

La prevendita di Base Dawgz rende disponibile solo il 20% della fornitura totale di token prima del lancio del progetto. Ciò significa che l’offerta di prevendita è molto limitata ed è probabile che $DAWGZ si esaurisca prima del previsto.

Gli investitori non vogliono aspettare, soprattutto perché ci sono ricompense oltre all’aumento del prezzo nella quotazione $DAWGZ. Il progetto ha accantonato il 20% della sua offerta di token per i premi di staking e un altro 15% per i premi della community. La maggior parte di queste ricompense andrà a chi prima investe nella prevendita di Base Dawgz.

E’ possibile comprare $DAWGZ su Base, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain e Avalanche. Non perdere questa occasione per assicurarti un prezzo scontato per una delle meme coin multi-chain più calde dell’anno e inizia a guadagnare $DAWGZ extra diffondendo hype intorno al progetto.