Big Tech contro le truffe online: Google, Microsoft e Meta firmano un accordo globale

Le grandi aziende della tecnologia stanno cercando di fare fronte comune contro una delle minacce digitali che cresce più velocemente: le truffe online che colpiscono ogni giorno milioni di persone.

Google, Microsoft, Meta, Amazon, OpenAI, LinkedIn, Adobe e Match Group hanno firmato un nuovo accordo chiamato Online Services Accord Against Scams. L’obiettivo è chiaro: collaborare tra piattaforme diverse per ridurre le truffe digitali che circolano su social network, servizi online e applicazioni di messaggistica.

Il problema non riguarda più singole piattaforme. Sempre più spesso i gruppi criminali si muovono su più servizi contemporaneamente, passando da email a social network, da app di messaggistica a siti di incontri, fino ai marketplace online. Proprio questa capacità di spostarsi rapidamente tra piattaforme diverse rende le truffe difficili da fermare.

Da qui l’idea di creare una collaborazione tra aziende che normalmente sono concorrenti ma che condividono lo stesso problema: la diffusione di frodi online sempre più sofisticate.

Un fronte comune contro le truffe digitali

Secondo le prime informazioni emerse, l’accordo punta a costruire un sistema di difesa più coordinato contro le reti criminali online. Non si tratta di una singola tecnologia ma di una serie di azioni condivise tra le aziende coinvolte.

Tra queste ci sono nuovi strumenti di rilevamento delle frodi, sistemi più avanzati per individuare attività sospette e nuove funzioni di sicurezza pensate per proteggere gli utenti durante operazioni delicate, come i pagamenti online.

Un altro punto riguarda la verifica delle identità. In alcune situazioni, soprattutto quando sono coinvolte transazioni finanziarie o offerte di lavoro, le piattaforme potrebbero richiedere controlli più rigorosi per verificare chi si trova davvero dietro un account.

L’accordo prevede anche la definizione di linee guida comuni per individuare le truffe, bloccarle e segnalarle più velocemente. Una parte importante riguarda lo scambio di informazioni tra le aziende e la collaborazione con le forze dell’ordine.

In teoria questo dovrebbe rendere più difficile per i truffatori spostarsi da una piattaforma all’altra quando un account viene bloccato.

Le piattaforme stanno già sperimentando nuove difese

Molte delle aziende coinvolte nell’accordo hanno già iniziato a introdurre strumenti per limitare le truffe online all’interno dei propri servizi.

All’inizio di questo mese, per esempio, Meta ha annunciato nuove funzioni su Facebook, Messenger e WhatsApp. Alcune di queste servono ad avvisare gli utenti quando ricevono richieste di amicizia sospette o messaggi provenienti da account che potrebbero essere falsi.

Anche LinkedIn ha affrontato un problema simile. Negli ultimi anni la piattaforma è stata usata in diverse truffe che prendevano di mira chi cercava lavoro. Per questo l’azienda ha introdotto sistemi di verifica per recruiter e dirigenti, cercando di rendere più difficile l’uso di profili falsi.

Queste iniziative però funzionano solo all’interno delle singole piattaforme. Se un truffatore viene bloccato su un servizio, spesso prova semplicemente a spostarsi altrove.

Un accordo volontario senza sanzioni

Nonostante l’ambizione del progetto, l’accordo tra le aziende rimane per ora volontario. Non prevede sanzioni nel caso in cui una delle aziende firmatarie non applichi tutte le misure promesse.

Questo significa che molto dipenderà dalla reale collaborazione tra le piattaforme e dalla volontà di condividere dati e informazioni sulle attività fraudolente.

Nel documento si parla anche del ruolo dei governi. Le aziende chiedono che la lotta alle truffe online venga considerata una priorità nazionale, perché il fenomeno ormai coinvolge non solo le piattaforme digitali ma anche banche, servizi finanziari e sistemi di pagamento.

Per chi usa internet ogni giorno – per lavorare, comunicare o fare acquisti – queste iniziative possono sembrare lontane. In realtà riguardano situazioni molto concrete: messaggi che promettono guadagni facili, falsi annunci di lavoro, link che imitano siti bancari o richieste di denaro da parte di profili apparentemente reali.

Se l’accordo funzionerà davvero lo si vedrà solo nei prossimi anni. Ma il fatto che aziende rivali come Google, Microsoft e Meta abbiano deciso di collaborare indica quanto il problema delle truffe online stia diventando difficile da gestire da soli.