Bill Gates regala a Roma una nuova fontana

Bill Gates, uno degli uomini più ricchi del mondo, ha deciso di regalare una nuova fontana alla città di Roma, e più precisamente nella centralissima Piazza San Silvestro, a due passi da Piazza di Spagna, sede del suo nuovo hotel Four Seasons situato nello storico Palazzo Marini. La fontana farà parte di un vasto progetto di riqualificazione della piazza, che la renderà più viva e vivibile.

Un regalo alla città

Il regalo di Bill Gates sarà molto rispettoso dell’identità originale della piazza. Lorenza Bonaccorsi, presidente del I Municipio della Capitale lo ha specificato bene sulle colonne di La Repubblica: “Il nuovo intervento è allo studio di Risorse per Roma e riprenderà quello originario di Portoghesi, con una fontana a raso al centro che potrà anche essere chiusa quando ci saranno degli eventi culturali e di spettacolo che renderanno più viva la zona. Saranno a disposizione videosorveglianza e wifi per renderla smart, anche in vista del nuovo grande albergo della catena Four Seasons che occuperà lo storico Palazzo Marini che si affaccia sulla piazza. E contiamo che la proprietà contribuisca a migliorare ancora l’immagine dello spazio di San Silvestro“.

Il progetto è quindi quello pensato dal grande architetto romano Paolo Portoghesi, scomparso lo scorso anno alla veneranda età di 92 anni, esponente principale della corrente del postmodernismo, al quale dobbiamo opere straordinarie in tutta Italia come la chiesa nuova di Calcata, la grande moschea di Roma e casa Papanìce a Roma, massima espressione proprio del suo postmodernismo.

Grazie quindi a Bill Gates e al suo socio d’affari Al-Waleed Bin Talan, la piazza avrà quindi lo splendore previsto da Paolo Portoghesi, portando quindi a compimento la sua risistemazione iniziata con la pedonalizzazione del 2012.