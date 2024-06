Bitcoin ai minimi da due mesi: a quando la risalita?

La correzione del valore di Bitcoin in corso potrebbe essere prossima alla fine e il mercato potrebbe registrare un rally nelle prossime settimane. A riferirlo è il famoso crypto analyst Teddy in un post su X.

Since the $BTC bull run started every correction landed on the 21 weekly EMA and bounced off it

We are approaching it as we speak, if history repeats 61k is the bottom pic.twitter.com/oXSBEvysXQ

— Teddy (@TeddyCleps) June 24, 2024