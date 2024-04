Bitcoin supera i $ 65.000 e questo progetto su BTC potrebbe fare 5X

Con l’halving di Bitcoin considerato ormai come “cosa fatta”, la più grande criptovaluta al mondo torna a superare i $ 65.000 puntando alle stelle e suscitando ottimismo nel mondo crypto. Tuttavia, mentre gli investitori celebrano il trend rialzista del “Re delle crypto”, l’attenzione dei trader si sta lentamente spostando su un nuovo progetto che promette rendimenti spettacolari.

Questo progetto su BTC ha tutta l’intenzione di far ricchi chi decide di investire nella sua prevendita, fino a quintuplicare l’investimento iniziale. Scopri di cosa stiamo parlando e quali sono i risvolti derivanti dal dimezzamento di Bitcoin avvenuto il 20 aprile.

L’halving porta Bitcoin in alto

Sono molte le speculazioni attorno al prezzo di Bitcoin. Ci sono analisti che affermano che, dopo l’halving, il valore di BTC non potrà far altro che crescere in maniera esponenziale, attirando numerosi investitori e trascinandosi dietro tutto il mondo delle crypto.

Tuttavia, ci sono una serie di fattori da considerare prima che Bitcoin possa letteralmente esplodere, raggiungendo e superando i 100k. Per prima cosa, il dimezzamento è il processo attraverso cui la nuova offerta di Bitcoin si dimezza, portando storicamente ad un aumento della domanda e del prezzo.

In secondo luogo, Bitcoin sta diventando sempre più un bene rifugio, ovvero una riserva di valore che viene utilizzata anche come copertura all’inflazione. Ciò non sta facendo altro che attirare sempre di più gli investitori istituzionali.

Analizzando il prezzo di Bitcoin negli ultimi tempi, recentemente ha superato la soglia dei $ 73.000, avvicinandosi pericolosamente ai $ 75.000. Questa impennata è coincisa con l’elevato volume di negoziazioni per gli ETF Bitcoin.

Attualmente, dopo un breve ritracciamento, Bitcoin ha superato di nuovo i $ 65.000, valore che, fino ad un anno fa, sarebbe stato impossibile da raggiungere. Detto questo, alcuni analisti auspicano che se Bitcoin dovesse tornare a $ 73.000, il prossimo obiettivo sarebbe quello di ritestare i $ 75.000 per poi salire fino a $ 79.000. Ci dobbiamo aspettare grandi novità nei prossimi giorni?

99Bitcoins è la criptovaluta con rendimenti da capogiro?

Intanto, c’è un progetto che sta facendo molto parlare di sé nel settore delle criptovalute. 99Bitcoins è stato un successo fin dai suoi primi giorni e il lancio della prevendita ha raccolto subito più di $ 600.000, sottolineando come decine e decine di investitori stessero aspettando da tempo un’iniziativa con caratteristiche simili.

Ma di cosa si tratta? 99Bitcoins è un progetto che nasce nel 2013 ma che ha conosciuto una lenta ma inesorabile crescita in questi anni. Attualmente, la community può vantare più di 700.000 iscritti su YouTube e oltre 2 milioni di utenti registrati ai suoi corsi. Si perché 99Bitcoins è una delle piattaforme educative più attive nel mondo delle criptovalute e ha formato migliaia e migliaia di persone in questi anni.

Alla base della piattaforma c’è l’approccio “Learn to Earn” che permette di coinvolgere gli utenti attraverso ricompense mentre loro continuano ad imparare. Recentemente, la piattaforma ha lanciato $99BTC, un token che segna una vera e propria svolta.

Inizialmente, $99BTC sarà lanciato come token ERC-20 su Ethereum, con piani futuri di transizione allo standard BRC-20 di Bitcoin per facilitare un’integrazione più fluida con l’ecosistema di Bitcoin e le relative dApp.

Inoltre, 88Bitcoins ha deciso di implementare una serie di iniziative per premiare la propria community. In primis, c’è un airdrop esclusivo di Bitcoin del valore di $ 99.999, dedicato ai primi 99 investitori; c’è anche un giveaway dal valore di $ 9.999 a cui si partecipa seguendo il profilo X di 99Bitcoin, retweettando un post e registrandosi ad un sito web.

Insomma, con la prevendita ancora aperta e il potenziale di crescita di questo progetto, ci sono tutti i presupposti per ottenere un 5X dopo che il token sarà lanciato sugli exchange.

Conclusioni

L’halving di Bitcoin è senza dubbio uno degli eventi più importanti del 2024 che potrebbe portare il mondo delle crypto a raggiungere traguardi mai visti prima. In un contesto così ottimista, progetti come 99Bitcoins offrono delle promettenti opportunità di investimento con la prevendita del suo nuovo token nativo, $99BTC. Rendimenti 5x sono a portata di mano?