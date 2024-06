Bitcoin torna a scendere sotto i $ 70.000 - Scopriamo la migliore alternativa a BTC in questo momento

Oggi il prezzo di Bitcoin non è riuscito a superare il livello di 70.000 dollari, respingendo la resistenza di 69.800 dollari e cadendo a 69.200 dollari.

Gli esperti ritengono che il grafico dei prezzi di BTC rimanga rialzista, soprattutto negli intervalli di tempo più elevati. Tuttavia, qualsiasi continuazione al rialzo dipende ora dai principali eventi macroeconomici che avranno luogo questa settimana.

Nel frattempo, un nuovo token BRC-20, 99Bitcoins, sta registrando una forte domanda durante la sua prevendita. La nuova criptovaluta ha ora raccolto oltre 2 milioni di dollari nella sua ICO e, secondo alcuni esperti, promette di fornire rendimenti fuori misura dopo il suo lancio.

Bitcoin fermo ai box

Gli esperti ritengono che sia gli acquirenti che i venditori stiano perdendo interesse per BTC. In effetti, l’On Balance Volume (OBV), una misura della pressione di acquisto e vendita, rimane laterale, indicando una situazione di stallo.

Tutti gli occhi ora sono puntati verso la Federal Reserve, con la banca centrale ancora una volta pronta a creare o distruggere il rally.

Mercoledì stesso si terranno due eventi chiave, a cominciare dall’indice dei prezzi al consumo di maggio. Più tardi, lo stesso giorno, il FOMC si riunirà per decidere sulla sua politica monetaria, ovvero se tagliare o meno i tassi di interesse di riferimento della Fed. Giovedì gli investitori terranno d’occhio anche l’indice dei prezzi alla produzione e le richieste di sussidio di disoccupazione.

Attualmente, il mercato prevede che l’IPC di maggio rimanga invariato rispetto ai livelli di aprile, al 3,4% su base annua. Allo stesso modo, lo strumento FedWatch del CME prevede che la Fed mantenga i suoi tassi di interesse a 525 – 550 punti base.

Tuttavia, l’evento più importante della settimana rimane il discorso del presidente della Fed Jerome Powell dopo il FOMC. Un tono accomodante nel suo discorso potrebbe innescare un importante rally delle criptovalute, spingendo il prezzo di Bitcoin a superare senza sforzo la resistenza di 70.000 dollari.

Tuttavia, un atteggiamento più aggressivo potrebbe portare BTC a testare i suoi livelli di supporto, aumentando la probabilità di una correzione più ampia.

I livelli chiave di resistenza e supporto per BTC

Il prezzo di Bitcoin si sta attualmente consolidando tra due livelli cruciali: 71.600 dollari che fungono da dura resistenza e 67.700 dollari che agiscono da forte supporto.

Michael van de Poppe su MN Trading sottolinea che BTC probabilmente rimarrà prudente questa settimana, a causa dei potenziali rischi macroeconomici.

https://x.com/CryptoMichNL/status/1800076745950876112

Tuttavia, un atteggiamento accomodante da parte del presidente della Fed Powell potrebbe indurre a testare la resistenza di 71.600 dollari. D’altro canto, i rialzisti dovranno difendere il supporto a 67.700 dollari, altrimenti dovranno affrontare un movimento al ribasso a 62.000 dollari.

