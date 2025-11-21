Black Friday Amazon, PS5 Digital e EA SPORTS FC 26 a un prezzo WOW

Claudio Gelisi
Pubblicato il 21 nov 2025
In occasione del Black Friday, Amazon Italia mette sul piatto una promozione a dir poco imperdibile per chi sogna di entrare nell’universo next-gen senza svuotare il portafoglio. Il bundle PS5 Digitale + EA SPORTS FC 26 scende a soli 349,99 €, ben 150 euro in meno rispetto al prezzo di listino! Una riduzione del 30% che non si vede spesso su prodotti di questo calibro. Il pacchetto comprende la console PlayStation 5 edizione digitale e l’ultimo titolo calcistico di Electronic Arts, offrendo la porta d’accesso perfetta a chi desidera dire addio ai dischi e abbracciare una libreria completamente digitale. Il risparmio immediato è solo la punta dell’iceberg: parliamo di una console che mantiene tutte le specifiche tecniche della sorella maggiore, con CPU e GPU identiche, SSD ultra-veloce e pieno supporto ai giochi di ultima generazione. L’unica differenza? L’assenza del lettore Blu-ray, che snellisce il design e, soprattutto, abbatte il prezzo. Se siete tra coloro che vogliono gestire la propria collezione senza pensieri, questa è la soluzione che fa per voi: tutto preconfigurato, pronto all’uso e con la comodità di non dover mai più cambiare disco.

Approfitta del minimo storico su Amazon

Un’offerta che non si lascia scappare

Il vero punto di forza di questa promozione è la sua immediatezza: acquistando il bundle PS5 Digitale + EA SPORTS FC 26 vi assicurate non solo una console dalle prestazioni eccellenti, ma anche uno dei giochi sportivi più attesi e giocati del momento, già pronto per essere scaricato e avviato. Chi ama la praticità troverà in questa proposta la risposta a tutte le esigenze: niente più custodie sparse, niente più attese per cambiare gioco, solo un’interfaccia digitale intuitiva e tutto il catalogo a portata di click. Attenzione però: chi è affezionato alle copie fisiche o desidera acquistare titoli usati dovrà valutare se questa soluzione fa davvero al caso suo, perché il formato digitale non lascia spazio a compromessi. Da considerare anche lo spazio sull’SSD: i giochi di nuova generazione possono occupare molto spazio, quindi potrebbe essere utile prevedere un eventuale storage esterno compatibile, facilmente acquistabile su Amazon.

Playstation Bundle PS5® edizione digitale - EA SPORTS FC 26

Playstation Bundle PS5® edizione digitale – EA SPORTS FC 26

Perché scegliere ora la PlayStation 5 Digitale

Dal punto di vista economico, non c’è paragone: 150 euro di risparmio sono un vantaggio tangibile e immediato, soprattutto per chi vuole entrare nel mondo PlayStation senza attendere ulteriori ribassi. L’ecosistema Sony garantisce accesso a titoli esclusivi, aggiornamenti costanti e un’esperienza di gioco senza compromessi. Prima di procedere all’acquisto, valutate se intendete attivare servizi online come PlayStation Plus o abbonamenti premium EA, indispensabili per sfruttare appieno le modalità multiplayer e i contenuti extra di EA SPORTS FC 26. Ricordate anche che le offerte su Amazon oscillano rapidamente: questa promozione potrebbe non durare a lungo, quindi conviene agire subito se risponde ai vostri criteri di acquisto. Aggiungete eventuali accessori come controller aggiuntivi o hard disk esterni per completare la vostra esperienza e godetevi la comodità di ricevere tutto a casa, pronto per essere utilizzato. In definitiva, il bundle PS5 Digitale + EA SPORTS FC 26 rappresenta la scelta più intelligente per chi cerca qualità, risparmio e massima praticità, senza compromessi.

