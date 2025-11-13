Black Friday anticipato, multifunzione compatta con 3 mesi inchiostro in super sconto

13 nov 2025
Black Friday anticipato, multifunzione compatta con 3 mesi inchiostro in super sconto

Con il Black Friday anticipato, arriva una soluzione affidabile, compatta e dal rapporto qualità-prezzo imbattibile per la gestione delle tue stampe domestiche o per il piccolo ufficio, questa è davvero l’occasione che aspettavi. La HP Envy 6520e è protagonista di una delle offerte più interessanti su Amazon Italia: il prezzo scende da 109 euro a soli 59,99 euro, un risparmio che non passa inosservato e che rende questo modello estremamente appetibile per chi vuole portarsi a casa una multifunzione completa senza spendere una fortuna. Oltre allo sconto immediato, hai anche la possibilità di sfruttare ben tre mesi di Instant Ink inclusi e un anno extra di garanzia con il programma HP+, così da iniziare subito a stampare senza pensieri. Non si tratta di una semplice stampante: qui hai tra le mani una soluzione che racchiude stampa, copia, scansione e fax, tutto gestibile in modo intuitivo tramite il display touch frontale da 2,4 pollici. Il suo design compatto e il peso di poco più di sei chili la rendono perfetta anche per chi ha poco spazio a disposizione, ma non vuole rinunciare a prestazioni di alto livello.

Versatilità e Connettività al Top

Con la HP Envy 6520e non hai limiti: puoi stampare da PC, smartphone e tablet grazie alla compatibilità con Wi-Fi dual band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. La gestione dei documenti è facilitata dall’alimentatore automatico e dal duplex automatico, che ti permettono di risparmiare tempo e carta con la stampa fronte-retro automatica. Il vassoio da 100 fogli supporta diversi formati, dall’A4 all’A6, incluse buste e carta fotografica, così puoi gestire ogni esigenza senza cambiare dispositivo. La velocità di stampa arriva fino a 10 pagine al minuto in bianco e nero e 7 a colori, con una risoluzione che tocca i 4800 x 1200 dpi per risultati sempre nitidi e professionali. Grazie all’app HP Smart, tutto diventa ancora più semplice: scansioni e invii documenti in un attimo, anche da remoto, e puoi monitorare lo stato dei consumabili direttamente dal tuo smartphone.

HP Envy 6520e 714N9B, Stampante Multifunzione a Getto d'Inchiostro A4 a Colori, Stampa Fronte e Retro Automatica, Fino a 10 ppm, Wi-Fi, ADF, Fax, 3 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi, Portobello

59,99109,00€-45%
Perché Scegliere Questa Offerta

Quello che rende davvero unica la HP Envy 6520e in questa offerta è la combinazione tra prezzo aggressivo e servizi aggiuntivi esclusivi. Attivando HP+ ottieni un anno extra di garanzia e tre mesi di cartucce Instant Ink gratuite, così da dimenticarti subito la preoccupazione del rifornimento. È importante sapere che HP+ richiede una connessione Internet costante, la creazione di un account HP e l’uso esclusivo di cartucce originali HP 308: un piccolo vincolo, ampiamente compensato dalla sicurezza di avere sempre il meglio in termini di qualità e affidabilità, oltre alla protezione del firmware contro cartucce non compatibili. Se stampi spesso e vuoi gestire tutto in modo automatico, questa è la scelta che fa per te: un investimento intelligente che unisce risparmio, praticità e tutte le funzionalità di cui hai bisogno. Approfitta subito di questa promozione su Amazon Italia e porta nella tua casa o nel tuo ufficio la qualità di HP Envy 6520e, senza compromessi e senza sorprese. (445 parole)

