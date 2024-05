Blackview HERO 10 è arrivato: flip phone con display AMOLED da 450€

Blackview ha appena lanciato il suo ultimo modello di telefono pieghevole, l’HERO 10. Questo flip phone compatto e dalle ottime caratteristiche tecniche si propone come una soluzione accessibile nel mercato degli smartphone pieghevoli, spesso caratterizzato da prezzi elevati. L’HERO 10, presentato al MWC 2024, ha guadagnato l’attenzione del settore grazie al suo prezzo competitivo e alle specifiche tecniche di alto livello, suggerendo una tendenza verso dispositivi pieghevoli più economici.

Design elegante e specifiche tecniche competitive

Il Blackview HERO 10 sfoggia un display AMOLED pieghevole da 6,9 pollici con una risoluzione di 2560×1080, supporto per 1,07 miliardi di colori e un ampio gamut di colori P3. Inoltre, offre funzioni per la cura degli occhi, come la certificazione TÜV SÜD per la bassa emissione di luce blu e il supporto per l’attenuazione PWM per la protezione degli occhi in condizioni di scarsa illuminazione.

Alimentato da un chipset MediaTek Helio G99 a 6nm 12GB di RAM espandibile, l’HERO 10 assicura prestazioni elevate. La fotocamera principale da 108MP, insieme alla modalità FlexForm Camera e ai doppi schermi, apre nuove possibilità per esperienze di scatto innovative, tra cui selfie a doppio schermo. Con una batteria a doppio nucleo da 4000mAh e la ricarica rapida da 45W, offre un uso prolungato.

Il display principale interno ha anche la dynamic island, caratteristica chiaramente ispirata da iPhone 15 e tanto apprezzata dagli utenti. L’elemento grafico interagisce con il software per permettere di controllare notifiche, chiamate e musica direttamente dalla barra in alto.

Insomma, il nuovo HERO 10 ha tutto quello che serve per proporsi come valida alternativa ai flip phone top di gamma, proponendo caratteristiche degne di nota ad un prezzo piuttosto competitivo, a partire da 450 euro.

Offerta di lancio imperdibile su AliExpress

Per celebrare il lancio globale del Blackview HERO 10, è attualmente in corso una promozione speciale su AliExpress. Questa offerta a tempo limitato permette ai clienti di acquistare questo innovativo flip phone dal 20 maggio al 7 giugno 2024 a un prezzo ancora più conveniente, acquistabile a soli 429 euro. Inoltre, i primi 100 acuirenti riceveranno in omaggio il nuovo smartwatch rugged Blackview W50.

Considerando le specifiche di alto livello e il design elegante dell’HERO 10, questa promozione rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di tecnologia e per coloro che desiderano un’esperienza premium con uno smartphone pieghevole senza un prezzo proibitivo.