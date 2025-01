Bluesky lancia Flashes: l'alternativa a Instagram per la condivisione di foto

Il panorama dei social media è in continua evoluzione, con nuove soluzioni che ridefiniscono il modo in cui gli utenti interagiscono online. Tra le ultime novità spicca Flashes, una nuova app foto basata sul protocollo AT di Bluesky. Sviluppata dal programmatore Sebastian Vogelsang, questa piattaforma si propone come un’alternativa semplice e intuitiva ai giganti del settore come Instagram.

Flashes sfrutta il social graph di Bluesky, garantendo un’integrazione perfetta tra le due piattaforme. I contenuti multimediali condivisi su Flashes saranno visibili anche sul client principale di Bluesky e viceversa. L’app si concentra esclusivamente su immagini e video, filtrando i post testuali. Gli utenti potranno creare slideshow fotografici con un massimo di quattro immagini o video della durata di un minuto.

Vogelsang ha sottolineato che Flashes non mira a replicare tutte le funzionalità di Instagram. La semplicità dell’app rappresenta un ritorno alle origini per chi cerca un’esperienza social più essenziale, priva di contenuti generati dall’intelligenza artificiale o di suggerimenti indesiderati.

Bluesky, piattaforma in rapida crescita con circa 27 milioni di utenti attivi, continua a innovare nonostante una recente decelerazione nel tasso di crescita. Grazie a un finanziamento di 15 milioni di dollari ottenuto lo scorso ottobre, Bluesky punta a distinguersi nel mercato dominato da colossi come Instagram, TikTok e X (ex Twitter). La strategia dell’azienda include l’introduzione di abbonamenti a pagamento per ridurre la dipendenza dalla pubblicità e dalla raccolta dati.

Con il supporto del protocollo AT, Bluesky mira a creare un ecosistema aperto che consenta agli sviluppatori di progettare app personalizzate. Questo approccio potrebbe rappresentare una svolta per il settore, offrendo maggiore libertà agli utenti e promuovendo un modello di business più sostenibile.

Flashes sarà disponibile nelle prossime settimane. Per ulteriori aggiornamenti, è possibile seguire l’account ufficiale su Bluesky.