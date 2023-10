BLUETTI EP760 Energy Storage System: dovresti comprarlo?

Circa tre settimane fa, il 15 settembre, BLUETTI ha lanciato il sistema di accumulo di energia EP760, una soluzione di alimentazione on/off da 7.600 W per il backup domestico. Vale la pena investirci su? Probabilmente si, ma sarai tu a giudicarlo.

Cos’è BLUETTI EP760 Energy Storage

EP760 & B500 è un sistema di batterie domestiche integrato che serve ad una moltitudine di utilità: protezione di backup, autoconsumo solare o maggior indipendenza energetica. Accumula energia dai pannelli solari o dalla rete per poi utilizzarla di notte, nelle giornate nuvolose o durante un’interruzione di corrente.

Il suo design modulare ti consente di scegliere la tua capacità selezionando più batterie B500, 4,96kWh per pacco, in base alle tue esigenze. Puoi impilare fino a 4 batterie B500 per creare un enorme accumulo di energia fino a 19,8kWh. In modalità on-grid o off-grid, il sistema fornisce un’uscita monofase di 7.600 W, caricando quasi tutto in casa.

Per chi è il sistema BLUETTI EP760?

Esistono tre tipi principali di utenti EP760: coloro che cercano una maggiore indipendenza energetica, coloro che mirano a ridurre la bolletta energetica e coloro che cercano di ridurre al minimo l’impronta di carbonio della propria casa.

Indipendenza energetica: le interruzioni di corrente sono sempre più comuni e rappresentano un’interruzione della vita. Fanno marcire il cibo nel frigorifero morto o ti lasciano senza riscaldamento e luci nelle sere d’inverno. Con il sistema BLUETTI EP760 la tua casa tornerà operativa in 10 millisecondi.

Riduci la bolletta elettrica: puoi utilizzare i pannelli solari durante le 4-5 ore di punta al giorno, ma la batteria EP760 ti consente di utilizzare l’energia solare gratuita anche di notte, aumentando ulteriormente i tuoi risparmi.

Riduci al minimo l’impronta di carbonio: il passaggio ai pannelli solari è solo un passo del percorso. La batteria domestica EP760 ti consente di ridurre notevolmente il consumo di elettricità da combustibili fossili. Inoltre, queste batterie continuano a fornire energia rinnovabile anche quando i pannelli solari si spengono.

Come funziona il sistema EP760?

Quando i pannelli solari producono energia CC, questa passa attraverso l’inverter EP760, dove viene convertita in energia CA per uso domestico. L’eventuale energia in eccesso non consumata viene poi raccolta nelle batterie B500, accessibili ogni volta che ne hai bisogno.

Se non disponi di pannelli solari, il sistema EP760 funzionerà come fonte di alimentazione di riserva di emergenza e come accumulo energetico quotidiano. Puoi utilizzare l’App BLUETTI per impostare il tempo di ricarica del tuo sistema EP760 se la tua azienda elettrica applica tariffe diverse a seconda dell’ora del giorno. Il sistema EP760 può quindi caricarsi quando l’elettricità costa poco e scaricarsi quando è più costosa, risparmiando sulle bollette energetiche.

Alcune considerazioni chiave da sapere

Assistenza clienti

BLUETTI dispone di una rete di uffici locali e punti di assistenza in tutta Europa, lavorando a stretto contatto con quasi 300 aziende di installazione. L’assistenza clienti è continua e copre tutto, dalla consulenza in prevendita all’installazione e al supporto postvendita. Il servizio BLUETTI potrebbe forse non essere il migliore di tutti in termini assoluti, ma è sicuramente responsabile. Puoi fidarti.

Qualità e Garanzia

Il sistema EP760 utilizza celle batteria LiFePO4 di alta qualità, che sono più sicure, più stabili e durano più a lungo delle batterie al litio ternarie. Ha un grado di protezione IP65 e utilizza un involucro in lega di alluminio per migliorare la resistenza. Per risparmiarti ogni qualsivoglia tipo di problema, BLUETTI offre anche una garanzia di 10 anni.

App BLUETTI

Utilizzando l’App BLUETTI potrai monitorare e analizzare i consumi e la produzione energetica della tua casa. L’app ti consente inoltre di regolare le impostazioni per raggiungere i tuoi obiettivi energetici, ad esempio modificando il modo in cui la batteria si carica e scarica.

Quanto costa il Sistema BLUETTI EP760?

I sistemi di batterie domestiche sono raramente economici. Un sistema EP760 con accessori costa generalmente tra 9.087€ e 15.087€ , a seconda di quante batterie sono incluse, escluse le spese di installazione. BLUETTI offre un servizio opzionale di installazione locale, ma puoi anche assumere il tuo installatore.

Il sistema BLUETTI EP760 è la scelta migliore?

Il sistema EP760 è una batteria domestica molto completa in termini di capacità, prestazioni ed efficienza. È la scelta migliore? Dipende dal fabbisogno energetico della tua famiglia. Se stai cercando di ridurre le bollette energetiche e la dipendenza dalla rete utilizzando l’energia solare rinnovabile, il sistema EP760 rappresenta un approccio semplice e conveniente.

A proposito di BLUETTI

BLUETTI si impegna a promuovere la sostenibilità e soluzioni energetiche verdi sin dall’inizio. Offrendo soluzioni ecocompatibili di accumulo di energia sia per uso interno che esterno, BLUETTI mira a fornire esperienze eccezionali per le nostre case, contribuendo allo stesso tempo a un futuro sostenibile per il nostro pianeta. Questo impegno per l’energia sostenibile ha aiutato BLUETTI ad espandere la propria portata in oltre 100 paesi e a guadagnare la fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo.

In collaborazione con Bluetti