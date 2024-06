Boom NVIDIA: sorpassa Apple ed è seconda dietro Microsoft come valore di mercato!

Microsoft è sempre al primo posto delle aziende americane per valore di mercato, ma quest’anno, complice il boom delle intelligenze artificiali, c’è stato un sorpasso che molti pensavano non potesse arrivare. NVIDIA ha sorpassato Apple, che ora si trova sul gradino più basso del podio, visto anche i ricavi in calo in cinque dei sei trimestri precedenti.

Miliardi? No, trilioni!

Il valore di mercato di NVIDIA è attualmente di 3.019 trilioni di dollari (1 trilione è pari a 1000 miliardi di dollari), dopo che il prezzo delle sue azioni è salito del 5,16% per stabilizzarsi a 1.224,40 dollari per azione. La capitalizzazione di mercato di Apple si è chiusa oggi invece a 2.99 trilioni di dollari. Boom per Nvidia, che è ancora dietro la più grande società quotata in borsa degli Stati Uniti, Microsoft, che ha chiuso gli scambi oggi a 3.15 trilioni di dollari.

Il perché di questo incredibile successo, che arriva dopo che il prezzo delle azioni NVIDIA è salito di un incredibile 24 percento da quando ha rivelato gli ultimi dati finanziari trimestrali, è presto detto. La corsa all’intelligenza artificiale ha creato una domanda gigantesca per le sue GPU che alimentano i data center dedicati all’AI di Copilot di Microsoft, ChatGPT di OpenAI e altri. NVIDIA è a tutti gli effetti monopolista in questo settore, nonostante gli sforzi di AMD e Intel il secondo posto per valore di mercato lo conferma.

Inoltre al recente Computex di Taiwan, NVIDIA ha annunciato una nuova architettura dei chip dedicati all’intelligenza artificiale, nome di lavorazione Rubin, mentre il nuovo chip Blackwell arriverà dopo l’estate. Con i nuovi chip che arriveranno a cadenza annuale.