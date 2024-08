Brett sbarca su Binance Futures: quale sarà la prossima meme coin a farlo?

La principale meme coin su BASE Brett si è assicurata un listing su Binance Futures, uno sviluppo che potrebbe rivelarsi un punto di svolta per la principale meme coin della chain Base.

Il contratto perpetuo BRETTUSDT è stato attivato martedì, consentendo agli utenti di Binance Futures di scambiare la meme coin con una leva fino a 50x. Nel frattempo, anche l’exchange di criptovalute sudcoreano Upbit ha listato Brett e Pepe.

I meme coin continueranno ad attirare l’attenzione degli scambi di alto livello mentre il mercato delle criptovalute si trova sull’orlo di un’importante corsa al rialzo.

Ad esempio, una nuova meme coin basata su GameFi PlayDoge (PLAY) sembra anche pronta a entrare nei listing dei migliori exchange come Binance dopo la fine della sua ICO di grande successo il 26 agosto. Circolano voci secondo cui potrebbe essere in gioco anche una quotazione proprio su Binance, a causa della sua forte domanda iniziale e delle sorprendenti somiglianze con Floki.

Il prezzo di Brett sale alle stelle dopo il listing su Binance Futures

Il prezzo del BRETT ha registrato un rally di quasi il 40% rispetto ai minimi settimanali di 0,74 dollari, per poi essere scambiato fino a 0,102 dollari oggi prima di un marginale pullback. Al momento della stesura di questo articolo, la meme coin Base più importante viene scambiata a $ 0,092.

Non sorprende che BRETT stia registrando un sostanziale aumento del volume degli scambi nelle 24 ore, come dimostrano i dati CoinMarketCap. Il suo volume giornaliero ammonta attualmente a 90 milioni di dollari, un aumento di quasi il 300% rispetto all’ultimo giorno.

Tuttavia, i rialzisti non sono ancora chiari. Ad esempio, BRETT sta ancora sottoperformando diversi indicatori chiave della media mobile negli intervalli di tempo giornalieri e settimanali.

Ad esempio, per garantire una continuazione rialzista, sarebbe necessario invertire la media mobile esponenziale a 10 settimane, che attualmente si aggira a 0,098 dollari. Allo stesso modo, la media mobile esponenziale a 100 giorni rimane una resistenza chiave per BRETT, che attualmente si attesta a 0,097 dollari.

Tuttavia, la principale meme coin Base dovrebbe ricevere un notevole impulso dalla sua correlazione con Bitcoin.

In effetti, oggi BTC ha registrato un rally di quasi il 5% e sembra pronto a spingersi verso nuovi massimi storici. Pertanto, la Federal Reserve è pronta ad avviare il suo allentamento quantitativo a settembre, che dovrebbe inondare il mercato delle criptovalute con nuovi capitali.

Bitcoin e meme coin come Brett e Pepe potrebbero raggiungere nuovi massimi storici in uno scenario del genere.

PlayDoge potrebbe veramente ambire a un listing su Binance?

Binance rimane altamente selettivo con i suoi listing di meme coin. Tuttavia, PlayDoge (PLAY) potrebbe avere le carte in regola per attirare l’attenzione dell’ambito exchange, o almeno di piattaforme simili come Bybit.

La nuova meme coin $PLAY ha visto un forte sostegno da parte della comunità sin dall’inizio della sua prevendita, avendo già raccolto oltre 6 milioni di dollari nella sua ICO.

Con la prevendita che terminerà il 26 agosto, l’hype che circonda il progetto sta raggiungendo il culmine.

Ancora più importante, PlayDoge ha alcune sorprendenti somiglianze con Floki, che per inciso è una delle meme coin presenti su Binance.

Ad esempio, entrambe sono meme coin multi-catena, attive su Ethereum e BNB Smart Chain. In effetti, PlayDoge ha anche un programma di staking multi-catena, che offre interessanti entrate passive agli acquirenti di entrambe le catene.

Infine, PlayDoge sta lanciando anche un progetto play-to-earn, una versione modernizzata di Tamagotchi. Tuttavia, a differenza del Valhalla di Floki, il gameplay di PlayDoge è sostanzialmente più adatto ai principianti, simile a Notcoin e Hamster Kombat.