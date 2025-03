Casa ancora più smart con Echo Show 8 scontatissimo al -36% su Amazon

Grazie alla Festa delle Offerte di Primavera, oggi puoi portare a casa l’ultimissimo modello di Echo Show 8 ad un prezzo stracciato! Su Amazon è disponibile a soli 109 euro con un mega sconto del 36%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Approfitta il prima possibile della promozione, si tratta di un’occasione davvero irripetibile!

Echo Show 8: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Echo Show 8 è un gioiellino della tecnologia che è in grado di rendere casa ancora più intelligente, ottimizzando la tua routine quotidiana.

Innanzitutto è dotato di un enorme schermo touch HD da 8 pollici, e permette di effettuare videochiamate più nitide che mai grazie alla videocamera da 13 MP e ad un audio di alta qualità. Allo stesso tempo, potrai letteralmente immergerti nei contenuti di Prime Video, Netflix e di altre piattaforme sfruttando il display HD e l’audio spaziale avvolgente.

Il suo fiore all’occhiello è la compatibilità con Alexa: ad esempio basteranno dei semplici comandi vocali per riprodurre i contenuti di Amazon Music, Apple Music o Spotify. Allo stesso tempo, potrai associare e controllare i dispositivi compatibili con Zigbee, Matter e Thread, senza un hub per Casa Intelligente separato, oltre a gestire le videocamere, le luci e molto altro tramite lo schermo o la tua voce.

Per finire, utilizzando Amazon Photos è possibile trasformare la schermata iniziale in una cornice digitale per i tuoi ricordi migliori che risalteranno in qualsiasi condizione di luce grazie alla regolazione automatica del colore.

Oggi Echo Show 8 è disponibile su Amazon a soli 109 euro con un mega sconto del 36%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, si tratta di un’occasione davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.