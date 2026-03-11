Case a 1 euro: dove sono disponibili nel 2026 in Italia e tutte le regole per acquistarle

Nel cuore della rivitalizzazione dei borghi italiani, un’iniziativa che ha fatto discutere e appassionare milioni di persone è quella delle case a 1 euro. Nata per contrastare lo spopolamento delle aree interne e ridare nuova vita ai piccoli comuni, questa proposta ha riscosso un grande interesse, non solo da parte degli italiani ma anche da acquirenti provenienti da tutto il mondo.

Case a un euro: cosa c’è da sapere

Dal 2009, sono 77 i comuni italiani che hanno attivato progetti di vendita di immobili a prezzo simbolico per incentivare la rinascita dei borghi. Ma non è solo un’occasione economica: l’obiettivo principale è quello di riqualificare edifici abbandonati e far rivivere luoghi un tempo pieni di vita, ma oggi destinati a svanire nell’oblio. Sebbene i piccoli centri siano quelli principalmente coinvolti, il progetto ha avuto un impatto che va ben oltre l’aspetto edilizio: vuole davvero restituire linfa sociale e culturale a comunità in via di estinzione.

La maggior parte degli immobili messi in vendita sono case d’epoca, spesso in stato di deterioramento avanzato, che necessitano di lavori di ristrutturazione non solo per il loro aspetto esteriore, ma anche per garantire un’efficienza energetica adeguata e comfort moderni. L’isolamento geografico, spesso, rende difficile la gestione dei lavori e la collaborazione con professionisti locali, ma proprio questo è il cuore della sfida: rendere vivibili e sostenibili nel lungo periodo case che altrimenti si trasformerebbero in ruderi.

Dove sono disponibili nel 2026 e come acquistarle

Le case a 1 euro sono un fenomeno ormai consolidato e nel 2026 sono disponibili in ben 14 regioni italiane. La maggior parte di esse si trova nel Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna), ma ci sono anche offerte in altre regioni come la Toscana, il Lazio, il Piemonte e le Marche. Se siete appassionati di borghi storici, l’elenco è in continuo aggiornamento e nuove opportunità potrebbero sorgere ogni anno, quindi è sempre utile tenere d’occhio le pagine ufficiali dei comuni coinvolti.

Acquistare una casa a 1 euro non significa che il processo sia gratuito o privo di impegni. L’acquirente deve essere pronto ad affrontare una serie di spese accessorie che vanno ben oltre il prezzo simbolico. In primo luogo, bisogna presentare un progetto di ristrutturazione entro sei mesi dall’acquisto e iniziare i lavori entro un anno, con l’obbligo di completare il tutto entro tre anni. La stima del costo per ristrutturare l’immobile oscilla tra i 20.000 e i 25.000 euro e include costi per la ristrutturazione strutturale, ma anche per il notariato, l’accatastamento, e altre pratiche burocratiche.

Gli obblighi principali e cosa sapere prima di acquistarle

Gli acquirenti devono stipulare una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell’acquisto, che può variare tra i 1.000 e i 5.000 euro. L’acquisto di una casa a 1 euro, quindi, va visto non come un affare da “svendita”, ma come un investimento consapevole, con una forte componente di impegno personale. Il vero costo da considerare è, infatti, il progetto di rigenerazione, che contribuirà a rendere la casa abitabile e a preservare il valore storico del borgo.

L’aspetto che emerge con maggiore evidenza nelle discussioni online è la necessità di una preparazione approfondita. I costi aggiuntivi legati alla ristrutturazione, la gestione del cantiere a distanza e la difficoltà di trovare professionisti locali in piccoli centri sono fattori da non sottovalutare. Tuttavia, la possibilità di accedere a incentivi fiscali e bonus per il miglioramento energetico offre un supporto significativo per chi decide di intraprendere questo tipo di investimento.

Investimento culturale e sociale

Per molti, l’acquisto di una casa a 1 euro non è solo una questione economica. Alcuni lo vedono come un investimento culturale, un modo per riportare valore alle tradizioni e storia locale, recuperando edifici storici che rischiano di essere dimenticati. Acquistare una casa in uno di questi borghi significa, infatti, entrare a far parte di un progetto di rigenerazione sostenibile, che coinvolge anche il recupero di identità culturale.

Le case a 1 euro, quindi, non sono solo un’opportunità per acquistare un immobile a basso costo, ma anche una sfida per chi ha voglia di contribuire alla rinascita dei borghi italiani. Con le dovute accortezze e l’impegno necessario, questa iniziativa potrebbe rivelarsi una delle più affascinanti opportunità di investimento culturale e sociale degli ultimi anni.