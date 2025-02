Cassa portatile Tribit a metà prezzo: applica il coupon sconto Amazon

Ecco uno speaker che permette di ascoltare al massimo la tua musica preferita ovunque tu sia! Parliamo della Cassa portatile Tribit StormBox Flow, oggi disponibile su Amazon a soli 39 euro grazie ad un coupon sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, è a tempo limitato!

Cassa portatile Tribit StormBox Flow: funzionalità e modalità di utilizzo

La Cassa portatile Tribit StormBox Flow si contraddistingue per la tecnologia DSP brevettata XBass che aumenta i bassi di 9 dB a parità di potenza di riproduzione: basterà premere un pulsante per vivere un’esperienza di bassi straordinaria, con ritmi potenti per quanto riguarda qualsiasi tipologia di genere musicale.

Allo stesso tempo questo modello offre una straordinaria durata della batteria di 30 ore con Xbass spento (24h con Xbass acceso), mentre la modalità di ricarica rapida permette in sole 4 ore di avere tutta l’energia di cui hai bisogno.

Per ottenere un effetto stereo ancora più coinvolgente, è possibile anche associare due casse bluetooth portatili, invece attivando la modalità party puoi migliorare i tuoi incontri e le tue feste godendoti un volume raddoppiato dei tuoi brani preferiti.

La modalità di utilizzo della cassa è estremamente facile grazie alla connessione ultra-stabile Bluetooth 5.3 che arriva fino a 30 metri di distanza. In più, sfruttando l’app Tribit, potrai personalizzare le modalità di equalizzazione adattandole ai tuoi gusti e alle esigenze del momento.

