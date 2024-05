Catwifhat e Book of Meme tra le meme coin più in vista mentre WienerAI si avvicina ai $ 2 milioni in presale

Dopo un breve calo ad aprile, le meme coin sono in ripresa, con una capitalizzazione di mercato complessiva in rialzo di quasi il 10% da ieri. Alcuni token come catwifhat sono aumentati di oltre il 30% nelle ultime 24 ore, dimostrando che le meme coin sono ancora i chiari vincitori di questa corsa al rialzo. Anche Book of Meme attira l’attenzione con un aumento di prezzo del 20% questa settimana e del 50% questo mese.

È chiaro che le meme coin possono ancora attrarre enormi quantità di interesse da parte degli investitori anche in questa fase avanzata della stagione. La meme coin basata su Ethereum WienerAI sta battendo i record con una prevendita che si avvicina ai 2 milioni di dollari. Il token combina due delle narrazioni principali – AI e meme – nel suo nuovo innovativo bot di trading AI.

Catwifhat in trend dopo il balzo del 33% durante la notte

catwifhat ($CWIF) è stata una delle stelle di successo di questa corsa al rialzo. Perfettamente posizionato per cavalcare l’onda della meme coin mania, il token è stato lanciato nel dicembre 2023. Quando il mercato ha iniziato a prendere davvero piede, il token ha pompato più del 10.000%.

Una caratteristica unica di catwifhat è il suo meccanismo di combustione aggressivo. Il 4% di ogni transazione viene bruciato, il che ha portato a bruciare già più della metà dei 78 trilioni iniziali di token. Questa funzionalità di riduzione dell’offerta ha contribuito a stimolare la domanda del token che, a sua volta, ha portato al burn di un numero maggiore di token. Il token ha attualmente un prezzo di $ 0,0000007837, in crescita del 13,769% dal suo lancio.

BOOK OF MEME consolida il suo posto nella top 10 delle meme coin

BOOK OF MEME continua a fare scalpore sin dal suo famigerato lancio a marzo. Nel giro di 48 ore, il prezzo del token è aumentato di oltre il 2.000% e il valore di mercato ha raggiunto oltre 1 miliardo di dollari. Il progetto combina i meme con una soluzione di archiviazione decentralizzata. Consente il conio e lo scambio di meme. L’artista dietro il progetto, Darkfarms, vuole preservare la cultura dei meme in modo decentralizzato.

BOME è rapidamente salita tra le prime dieci meme coin per capitalizzazione di mercato, superando centinaia di criptovalute meme più affermate. Attualmente si trova al numero otto e i suoi recenti movimenti di prezzo hanno dimostrato che questo token è qui per restare.

Mentre molte delle altre principali meme coin hanno registrato aumenti delle singole cifre nelle ultime 24 ore, $BOME ha visto un aumento del prezzo del 19% da un giorno all’altro. Non è nemmeno solo un colpo di fortuna di una notte; il prezzo è aumentato del 50% questo mese.

Ciò che aiuta BOOK OF MEME a distinguersi dai suoi pari è la sua combinazione di divertimento memetico e utilità nella vita reale. Mentre la mania delle meme coin si spegne, molti investitori sono alla ricerca di progetti di meme coin che offrano utilità e qualcosa di più del semplice divertimento speculativo.

WienerAI potrebbe essere la prossima meme coin a esplodere?

Un progetto che combina meme e intelligenza artificiale è attualmente nel bel mezzo di una prevendita in rapida evoluzione. WienerAI unisce la tecnologia dell’intelligenza artificiale con un simpatico cane salsiccia per creare un bot commerciale basato sull’intelligenza artificiale. Le sue funzionalità orientate all’utilità hanno già attirato quasi 2 milioni di dollari dagli investitori.

Il team dietro WienerAI sta progettando un bot con un’interfaccia AI in cui puoi porre domande sulle strategie di trading o sui consigli di investimento. Quindi, il bot perlustrerà il Web per trovarti le migliori operazioni e prezzi. Sarai anche in grado di eseguire operazioni senza commissioni e il bot ha una protezione integrata contro i bot in prima linea.

Gli investitori in prevendita potranno anche mettere in staking i propri token per iniziare subito a guadagnare reddito passivo. Il token ha attualmente un prezzo di $ 0,000707, ma questo prezzo è destinato a salire molto presto. Chiunque voglia mettere le mani sui token $WAI al prezzo più basso e con i premi di staking più alti dovrebbe recarsi sul sito di prevendita il prima possibile.