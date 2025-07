CertiDeal lancia l’offerta “iPhone a 60€” per democratizzare la tecnologia

Un prezzo incredibile per uno smartphone di qualità: solo 60 euro per un iPhone. Questa è la proposta di CertiDeal, leader italiano nel mercato degli iPhone ricondizionati, che punta a rendere la tecnologia accessibile a tutti. L’iniziativa, denominata “iPhone a 60€”, è disponibile sul sito ufficiale www.certideal.it fino a esaurimento scorte e rappresenta un passo significativo verso la democratizzazione della tecnologia.

“La nostra missione è quella di rendere la tecnologia più inclusiva e sostenibile”, ha dichiarato Salvatore Macrì, Country Manager Italia di CertiDeal. Questo progetto riflette i valori aziendali, che si basano sui principi di economia circolare, qualità dei prodotti ricondizionati e impatto sociale positivo.

Responsabilità sociale e inclusione

L’offerta si inserisce in un più ampio programma di responsabilità sociale d’impresa, che abbraccia tre dimensioni principali: inclusione sociale, promozione dell’economia circolare e governance responsabile. Negli ultimi anni, CertiDeal ha lanciato diverse iniziative per concretizzare il proprio impegno, tra cui la CertiAcadémie, un programma formativo dedicato al ricondizionamento di dispositivi elettronici, pensato per favorire il reinserimento professionale.

Nel 2024, l’azienda ha dimostrato la propria solidarietà donando 100 iPhone ricondizionati a persone in difficoltà economica e 40 smartphone all’associazione Entourage, impegnata nella lotta contro l’isolamento sociale. Inoltre, parte dei ricavi delle vendite private con Les Bienfaiteurs è stata destinata a progetti di carattere sociale.

Sostenibilità ambientale

Un altro pilastro dell’attività di CertiDeal è la sostenibilità ambientale. Attraverso il ricondizionamento professionale, l’azienda contribuisce all’estensione del ciclo di vita dei dispositivi elettronici, riducendo la produzione di rifiuti tecnologici. Per sensibilizzare i consumatori sui benefici ambientali di questa scelta, CertiDeal organizza regolarmente tavole rotonde e conduce studi di mercato specifici.

Come accedere all’offerta

Per usufruire dell’offerta “iPhone a 60€”, gli interessati devono inviare una mail a contatti@certideal.it, allegando un documento d’identità e una certificazione ISEE valida con un valore non superiore a 15.000 euro. I modelli disponibili includono iPhone 7, 8 e SE2 ricondizionati, tutti con 64GB di memoria.

Con questa iniziativa, CertiDeal non solo rende la tecnologia di qualità più accessibile, ma contribuisce anche alla riduzione del divario digitale, promuovendo un impatto positivo sia a livello sociale che ambientale.