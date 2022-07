Certificazione Google Cloud: il corso di preparazione gratuita

Saresti in grado di progettare, eseguire e sviluppare progetti su Google Cloud Platform? Una domanda simile potrebbe essere tipica di un colloquio di lavoro e la risposta potrebbe essere in un badge che certifica le proprie autentiche skill in questo ambito. Grazie a Google Cloud Pro, il corso organizzato da TIM e Google Cloud in collaborazione con Fast Lane e Codemotion, qualunque sviluppatore ha la possibilità di prepararsi per l’esame finale della Certificazione Google Cloud e poter così impreziosire il proprio curriculum con una serie di competenze fortemente appetibili sul mercato del lavoro.

Google Cloud Pro è un corso del valore pari a oltre 1000 euro che può essere seguito a titolo gratuito da parte di tutti coloro i quali si iscriveranno compilando questo modulo entro il 24 luglio e supereranno un piccolo esame di ingresso (comprovante le competenze minime necessarie per accedere al materiale ed all’assistenza dei docenti). L’intero percorso di preparazione è gratuito, mentre il solo costo per sostenere l’esame è a carico dello studente.

Il corso consente di avvalersi delle conoscenze di docenti di alto livello, usufruendo di sessioni dedicate di assistenza e di materiali quali le “Exam guide” (guide a prodotti e soluzioni oggetto dell’esame di certificazione) e le “Sample questions” (domande tipiche di un classico esame di certificazione per mettersi alla prova prima del test conclusivo, a carico ed a totale discrezionalità del singolo). Tutto online, con corsi on-demand da poter fruire secondo le proprie necessità per poter arrivare nel migliore dei modi al termine del percorso formativo. I docenti seguiranno i partecipanti anche nell’eventuale prenotazione dell’esame finale, ultimo tassello per poter conseguire l’ambita certificazione.

Sono tre i percorsi che si possono scegliere, ognuno relativo ad un differente certificato:

Associate Cloud Engineer (ACE)

“Implementa applicazioni, controlla le operazioni e gestisce soluzioni aziendali. Usa la Google Cloud Console e l’interfaccia a riga di comando per eseguire le classiche attività basate sulla piattaforma al fine di mantenere una o più soluzioni distribuite che sfruttano i servizi gestiti o autogestiti da Google su Google Cloud“;

“Permette alle organizzazioni di sfruttare le tecnologie Google Cloud. Grazie alla sua conoscenza approfondita dell’architettura Cloud e della Google Cloud Platform, può progettare, sviluppare e gestire soluzioni solide, sicure, scalabili e dinamiche in grado di guidare gli obiettivi aziendali“;

“Progetta, costruisce e risolve i problemi dei sistemi di elaborazione dei dati con particolare attenzione a sicurezza, affidabilità, scalabilità ed efficienza di tali sistemi. Costruisce modelli statistici per supportare il processo decisionale e crea modelli di Machine Learning per automatizzare i processi aziendali chiave“.

L’impatto di certificazioni simili sul proprio percorso professionale è chiaramente importante: ogni badge va a comprovare differenti skill spendibili su progetti pensati per Google Cloud Platform, valorizzando il professionista che è in grado di vantarne il conseguimento. Tutti e tre i certificati, insomma, possono essere una medaglia al valore in grado di distinguere in modo virtuoso il proprio profilo sul mercato del lavoro, valorizzando il proprio percorso ed aprendo a nuove opportunità.

Le iscrizioni sono aperte: il corso avrà inizio il 25 luglio 2022.

