ChatGPT e privacy: le impostazioni da cambiare subito per proteggere i tuoi dati

ChatGPT è sempre più usato ogni giorno, ma pochi utenti controllano davvero cosa succede ai dati che inseriscono nelle chat.

Tra richieste personali, documenti di lavoro e informazioni sensibili, il rischio è trattare l’AI come uno spazio privato quando in realtà non lo è del tutto. Il punto chiave è semplice: per impostazione predefinita, alcune conversazioni possono essere utilizzate per migliorare il servizio. Per questo motivo è importante conoscere le impostazioni di privacy e intervenire dove serve.

Le chat non sono sempre private

Uno degli aspetti meno intuitivi riguarda la gestione delle conversazioni. In molti casi, ciò che viene scritto può essere memorizzato e analizzato, anche se con protezioni e sistemi di sicurezza attivi.

Questo non significa che qualcuno legga direttamente ogni chat, ma che i dati possono essere utilizzati per migliorare i modelli. Per questo viene spesso consigliato di evitare di inserire informazioni troppo personali o sensibili.

La prima impostazione da controllare

All’interno delle impostazioni è presente una voce legata all’uso dei dati per l’addestramento. Disattivando l’opzione “Improve the model for everyone”, si impedisce che le proprie conversazioni vengano utilizzate per migliorare il sistema.

È una delle modifiche più semplici e immediate, ma anche una delle più importanti per chi vuole avere un maggiore controllo sui propri dati.

Chat temporanee e cronologia

Un’altra funzione utile è quella delle chat temporanee. Attivandola, le conversazioni non vengono salvate nella cronologia e non contribuiscono all’addestramento del modello, anche se possono essere conservate per un periodo limitato per motivi di sicurezza.

In alternativa, è possibile disattivare completamente la cronologia o eliminare manualmente le chat già salvate, riducendo la quantità di dati conservati nel tempo.

Attenzione a cosa si condivide

Al di là delle impostazioni, la regola più importante resta una: considerare ChatGPT come un ambiente semi-pubblico. Inserire password, dati finanziari o informazioni aziendali può esporre a rischi evitabili.

Anche guide recenti sottolineano che è buona pratica trattare le conversazioni come contenuti che potrebbero essere archiviati o analizzati, evitando di condividere dati troppo personali.

Più controllo, ma serve consapevolezza

Negli ultimi aggiornamenti, OpenAI ha introdotto strumenti sempre più chiari per gestire la privacy, come controlli sui dati, memoria e modalità temporanee. L’obiettivo è dare all’utente più scelta su come vengono utilizzate le informazioni.

Questo però non elimina completamente il problema: la protezione dipende anche da come viene usato lo strumento. Con poche modifiche alle impostazioni e un po’ di attenzione, è possibile usare ChatGPT in modo più sicuro senza rinunciare alle sue funzionalità.