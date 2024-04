Che cos'è e come funziona la nuova prevendita di Mega Dice Token

Il mondo del gambling, nelle crypto, non è ancora molto conosciuto o rappresentato da tanti progetti interessanti, ma le cose sembrano pronte a cambiare e portare una piccola rivoluzione nel settore.

Diciamocelo, non è proprio che la parola GambleFi sia stata nelle orecchie o sulla bocca di tutti negli ultimi mesi, con solo pochi token in circolazione e dal successo limitato.

Cosa potrebbe però portare un settore ancora di nicchia verso le luci della ribalta? Un nome importante che entra in gioco e porta un progetto crypto serio e degno d’interesse da parte degli investitori. Un progetto come Mega Dice Token, per esempio.

Ora, iniziamo fin da subito chiarendo che noi non possiamo prevedere i trend con certezza, né garantire il successo o il fallimento di un progetto, questo è palese.

Ma amiamo tenere un occhio vigile su quelli che possono essere i primi segnali di un movimento significativo nel mercato e, il token DICE, ha qualcosa che fa vibrare i nostri baffi.

Ma perché è così rilevante? Perché è il token di un famoso e affermato casinò online, ovvero Mega Dice, il quale ha flussi di giocatori (circa 50.000 al mese) e di cassa (circa 50 milioni al mese) davvero notevoli.

Per dirla in parole povere, se Mega Dice vuole lanciare un progetto, ha i soldi e le risorse per farlo bene e, il token DICE, sembra avere le carte in regola per il successo.

La prevendita del token $DICE

Come funziona però $ DICE e come fare per comprare Mega Dice Token? In sostanza si tratta di un token di governance, il quale darà accesso agli holder ai ricavi del casinò stesso, con distribuzioni di ricompense basate sulle performance del medesimo.

Parlando di una piattaforma online con un flusso di cassa di circa 50 milioni mensili, si fa presto a capire che non si tratta di bruscolini.

Le potenzialità di questo token sono elevatissime e, in aggiunta, saranno a pesante appannaggio di coloro che si accaparreranno il token durante la presale.

Sì perché ben il 35% della supply totale sarà venduta durante la presale, con un successivo 15% di airdrop e il resto distribuito tra ricompense dello staking e altre forme che, in ogni caso, conteranno in percentuale minore.

Quindi, facendo due rapidi conti, il 50% dei token se ne va tra distribuzione anticipata e “regali” per utenti che saranno eleggibili per l’airdrop, una fetta davvero enorme.

Inoltre tali token sono, come spesso accade per le presale, venduti a prezzo di saldo a 0,069 dollari a unità, con il prezzo di mercato reale che sarà definito solo una volta che i token saranno listati. Quindi, per chi fosse interessato al mondo del GambliFi, entrare subito in questa grossa fetta d’investitori dei primi giorni e iniziare fin da subito a farmare ricompense di un casino milionario, sembra davvero una proposta irrinunciabile.

Il futuro del GambleFi

Come detto in apertura, il settore del GambleFi non è molto sviluppato oggi, ma è in forte crescita e alcuni prospetti lo vedono raggiungere volumi di mercato da oltre 100 miliardi verso la fine di questo decennio.

Il mondo dell’online cresce sempre di più, così come il gaming e il gambling a esso associato. Inutile negare le potenzialità di questo mondo o far finta che non esista. Il gambling online è qui oggi ed è destinato a restare, evolvendosi sempre più.

In questo scenario, ipotizzare che possa diventare un trend anche nel mercato delle crypto (dove le novità generano FOMO) è sostanzialmente molto possibile.

Questo token farà registrare numeri record? Forse, al momento nessuno può saperlo. Quello che è certo è che porta una ventata d’aria fresca in un settore voglioso di crescere e che aspetta solo qualche progetto interessante che faccia strada.