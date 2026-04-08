Chrome testa le schede verticali: un aiuto concreto per chi apre troppe tab

Google sta portando in Chrome le schede verticali, ma la funzione non è ancora disponibile in modo uniforme per tutti gli utenti e va letta come un rilascio graduale, non come una novità già pienamente attiva ovunque.

La novità resta importante, perché tocca uno degli aspetti più usati del browser: la gestione delle tab. L’idea è semplice ma molto attesa da anni. Invece di comprimere tutte le schede nella barra in alto, Chrome può spostarle in una colonna laterale, rendendo più facile leggere i titoli completi e orientarsi quando le pagine aperte iniziano a diventare molte. Per chi lavora con email, documenti, ricerche, chat e strumenti web nello stesso momento, il vantaggio è immediato: meno confusione e più velocità nel passaggio da una finestra all’altra.

La funzione esiste già, ma non è ancora un rollout pieno per tutti

Qui però serve una distinzione chiara. Le schede verticali non sono una funzione da considerare già diffusa in modo stabile e automatico per tutti gli utenti Chrome. A gennaio 2026 la novità era stata avvistata in Chrome Beta e andava attivata manualmente tramite flag dedicato. Anche a marzo continuava a essere descritta come una funzione sperimentale o comunque da abilitare manualmente in alcune versioni del browser. Questo significa che il rilascio c’è, ma non va raccontato come una disponibilità pienamente generalizzata.

In altre parole, la novità è reale ma il quadro è ancora in movimento. Alcuni utenti possono già provarla, altri devono passare da chrome://flags, altri ancora potrebbero non trovarla subito nel loro Chrome. È il classico caso in cui Google introduce una funzione importante con una distribuzione graduale, evitando un lancio uguale per tutti nello stesso momento.

Perché può cambiare davvero il lavoro quotidiano nel browser

Al netto del rollout, il senso della funzione è molto concreto. Le tab verticali servono a migliorare la leggibilità della navigazione quando lo spazio orizzontale non basta più. In alto, dopo un certo numero di schede, i titoli si schiacciano e l’utente finisce per riconoscere le pagine quasi solo dalle favicon. In una barra laterale, invece, i nomi restano più visibili e la gestione diventa più ordinata. Google ha anche previsto la possibilità di comprimere la colonna laterale fino a mostrare solo le icone, così da recuperare spazio quando serve.

Questo approccio si adatta bene soprattutto ai monitor moderni, spesso più larghi che alti. In questi casi spostare le schede su un lato sottrae meno spazio utile rispetto alla barra superiore e rende più comoda la navigazione in contesti di produttività. Non è una rivoluzione tecnica, ma è uno di quegli interventi che possono farsi sentire ogni giorno molto più di tante novità più appariscenti. Questa lettura è un’inferenza, ma si basa direttamente sul modo in cui la funzione è stata descritta e sui vantaggi pratici riportati dalle fonti.

Come va raccontata oggi senza forzature

La formula più corretta, in questo momento, è dire che Chrome sta introducendo le schede verticali o che la funzione è in arrivo gradualmente. Dire invece che è già online per tutti rischia di essere troppo netto e poco preciso. Anche perché le indicazioni più affidabili raccolte finora parlano di test in Beta, flag manuali e comparsa progressiva nella stabile, non di una disponibilità uguale per ogni utente.

Ed è proprio qui che la notizia resta interessante. Non tanto perché Chrome inventi qualcosa di mai visto, ma perché porta finalmente dentro il browser più usato una soluzione che molti utenti aspettavano da tempo. Se il rollout verrà completato, la gestione delle schede potrà diventare molto più comoda per una parte enorme del pubblico. Per ora, però, la fase giusta è quella dell’arrivo graduale, non quella della disponibilità totale.