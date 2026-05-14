Chrome vuole rendere intelligente il cursore: cos’è Magic Pointer di Google

Il cursore del mouse è rimasto quasi sempre uguale, ma Google vuole trasformarlo in un punto di contatto diretto tra quello che vediamo sullo schermo e l’intelligenza artificiale.

È questa l’idea dietro Magic Pointer, una funzione pensata per portare Gemini più vicino alle azioni quotidiane dentro Chrome.

In pratica, Magic Pointer è un puntatore potenziato dall’AI. Non serve soltanto a cliccare o selezionare elementi, ma dovrebbe aiutare Gemini a capire cosa l’utente sta indicando sullo schermo. Il concetto è semplice: invece di copiare un testo, aprire una chat e spiegare tutto a parole, si punta un elemento e si chiede all’assistente di lavorare su quel contenuto.

Cos’è Magic Pointer e perché interessa Chrome

Google DeepMind descrive questa tecnologia come un modo per rendere il puntatore più consapevole del contesto. Se l’utente indica una tabella, un’immagine, una porzione di pagina o un contenuto dentro il browser, Gemini potrebbe interpretare meglio la richiesta e proporre un’azione più adatta. Il punto non è avere un mouse diverso, ma un cursore più intelligente dentro un ambiente dove l’AI capisce cosa si sta guardando.

Gli esempi aiutano a capire il senso della novità. Un utente potrebbe indicare una tabella e chiedere di trasformarla in un grafico, puntare una parte di testo per ottenerne un riassunto, oppure selezionare un’immagine e chiedere un intervento mirato. In questo scenario, Gemini non vive più solo come chatbot separato, ma diventa uno strumento legato al gesto naturale del puntare e al contesto della pagina.

Non solo Googlebook: l’idea arriva anche nel browser

Magic Pointer è stato mostrato in relazione ai nuovi Googlebook, laptop progettati attorno a Gemini Intelligence, ma la parte più interessante per gli utenti comuni riguarda Chrome. L’esperienza è infatti destinata anche a Gemini in Chrome, quindi può diventare una funzione utile ben oltre una nuova famiglia di computer, almeno quando sarà disponibile in modo più ampio.

Qui serve però prudenza. Al momento parliamo di una tecnologia ancora legata a demo, annunci e primi sviluppi, non di una funzione già stabile e identica per tutti gli utenti. Resta da capire quanto sarà precisa, quali pagine potrà leggere davvero e quali controlli verranno offerti su privacy, dati visualizzati e azioni automatiche dentro il browser.

La direzione, però, è chiara. Google non vuole più limitare Gemini a una casella dove scrivere domande, ma portarlo dentro i gesti normali del computer: puntare, selezionare, trascinare, chiedere. Se funzionerà bene, Magic Pointer potrebbe rendere l’AI meno distante e più pratica; se funzionerà male, rischierà di diventare solo un altro livello di assistenza da gestire con attenzione.