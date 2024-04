Cinque Meme Coin per cavalcare la Bull Run di maggio

Ci sarà una bull run a maggio? Tutti si aspettano di sì o meglio, che riprenda quella precedente da dov’era rimasta, dato che i nuovi massimi sono solo stati vagamente “grattati”, ma tutti ci aspettiamo che, quel tetto, venga pesantemente sfondato.

In uno scenario come questo, quali sono le migliori coin da holdare nel proprio wallet? I layer 1? I token degli exchange? Le side chain?

In realtà, in una bull run come si deve, è lecito aspettarsi performance sorprendenti da ogni singola coin sul mercato o quasi.

Però, in questa guida, vogliamo parlare di alcune delle migliori meme coin, ovvero quelle crypto che non passano mai di moda e sono (quasi) sempre le regine delle candele verdi. Vediamone 5 che, secondo la redazione, promettono scintille in caso di prosecuzione rialzista del mercato.

Dogecoin

Inutile omettere una meme coin che è la capostipite di tutte le altre. Dogecoin sta alle meme coin come Bitcoin sta al mercato crypto.

Quando DOGE pompa allora anche le altre hanno prestazioni fuori dalla norma, trascinate da una FOMO che si volge a questo genere di asset.

Oggi DOGE si trova molto lontano dai suoi massimi assoluti, quei quasi 0,7 dollari a unità che avevano fatto letteralmente girare la testa di tutti coloro che erano stati abbastanza audaci da averla in portafoglio in tempi non sospetti.

Tornerà ai suoi vecchi massimi e sarà in grado di stabilirne di nuovi? Secondo noi sì, a patto che il mercato continui in questa direzione, quindi è certamente da tenere sott’occhio.

Dogwifhat

Una meme coin certamente più nuova, ma non per questo da sottovalutare dato che è riuscita a fare circa un 70x dai suoi minimi in tempi quasi record.

Adesso si trova a circa un 50% dai suoi massimi, con un prezzo che sembra essersi stabilito intorno ai 2,5 dollari per moneta, ma la sua capitalizzazione di mercato è ancora molto limitata.

Magari non arriverà mai a sfidare DOGE, la quale ha sempre l’appoggio di Elon Musk dietro a farle un marketing strepitoso, ma potrebbe superare PEPE e, magari, puntare addirittura a Shiba Inu.

Secondo il nostro parere (che non è un consiglio finanziario), questo cagnolino col cappello ha ancora moltissima strada da fare, quindi è una crypto che potrebbe regalare grandi soddisfazioni sul medio periodo.

FLOKI

Attualmente in una fase di forte ritracciamento (quindi c’è da aspettarsi che scenda ancora un po’), FLOKI è recentemente tornata a sfidare i suoi massimi, venendo duramente respinta anche a causa della generale correzione di mercato.

Significa forse che non ne ha per andare oltre? Questo è da vedere ma, da una crypto che sembrava destinata all’oblio, è riuscita a risollevarsi e tornare a splendere come già fatto in passato.

Quando la FOMO si direziona verso FLOKI, riesce a regalare rialzi che quasi nessun’altra può offrire, con cifre folli e candele verdi a ripetizioni. Aspettare che faccia il bottom per poi entrare, potrebbe essere una strategia da ponderare per il prossimo futuro.

Slothana

Slothana è una meme coin su chan Solana (una delle più attive in questo senso) che è riuscita a fare una prevendita stellare, raccogliendo oltre 15 milioni in una manciata di giorni.

In teoria la prevendita sarebbe chiusa, ma si può ancora piazzare un acquisto last minute prima del lancio ufficiale, cogliendo l’ultima opportunità di salire sulla barca prima che lasci il porto.

Ultimamente le meme coin su Solana sono state delle vere e proprie miniere d’oro, realizzando rialzi assurdi e generando una FOMO praticamente illimitata. Questo bradipo sarà forse da meno? Noi pensiamo che abbia tutto il necessario per il successo.

Dogeverse

In un epoca dove le meme coin con i cani sono sempre in fermento, Dogeverse, una nuova coin che punta a imitare DOGE ma a renderlo multichain ha tutte le carte in regola per fare faville.

Il suo vantaggio sulla concorrenza è che sarà acquistabile sui principali DEX di tutte le chain più famose quali Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, Solana e Base.

Una novità assoluta in questo universo fatto di simpatici cagnolini. Questo è sinonimo di successo automatico? No, ovviamente, ma una prevendita (ancora in corso) capace di superare i 12 milioni di dollari, la sua flessibilità e il sempreverde interesse del mercato verso le meme coin con i cani, sono delle basi solidissime per il futuro!