Come attivare la modalità 'trifoglio arancione' portafortuna su WhatsApp

La modalità “trifoglio arancione” su WhatsApp non è una funzione ufficiale dell’app, né un aggiornamento rilasciato da Meta.

È un cambio puramente estetico dell’icona sulla schermata principale del telefono: il logo verde di WhatsApp viene sostituito con l’immagine di un trifoglio arancione, senza toccare nulla di ciò che l’applicazione fa internamente.

Chiarito questo, il procedimento richiede due elementi: un’immagine del trifoglio arancione in formato PNG con sfondo trasparente, e un’applicazione di terze parti chiamata Nova Launcher. La prima si può scaricare da internet oppure generare con strumenti di intelligenza artificiale. La seconda si trova su Google Play Store. Il formato PNG con sfondo trasparente non è un dettaglio trascurabile — un’immagine con sfondo bianco o colorato produrrebbe un risultato visivamente approssimativo sull’icona.

Come si attivano le modalità su WhatsApp

Nova Launcher appartiene alla categoria dei launcher, applicazioni che sostituiscono o modificano l’interfaccia principale di Android. Consentono di cambiare font, sfondi, widget e, nel caso specifico che ci riguarda, le icone delle app installate. Una volta scaricata e impostata come launcher predefinito, Nova Launcher acquisisce i permessi necessari per modificare la schermata home, inclusa l’icona di WhatsApp.

La procedura concreta: con Nova Launcher attivo, si torna alla schermata principale, si preme a lungo sull’icona di WhatsApp per circa due secondi e si seleziona “Modifica” nel menu che appare. Si tocca il logo mostrato nella finestra di modifica, si sceglie “Applicazioni” e poi “Foto” o “Galleria”, si cerca l’immagine del trifoglio arancione salvata in precedenza, si regola la dimensione e si conferma con “Fine”. A quel punto l’icona originale di WhatsApp scompare dalla schermata home e viene sostituita da quella personalizzata.

L’operazione è reversibile in modo altrettanto semplice. Disinstallare Nova Launcher da Google Play Store o dalle impostazioni del telefono ripristina automaticamente tutto: le icone tornano allo stato originale senza bisogno di altri passaggi.

Un elemento che passa spesso inosservato nel dibattito attorno a queste personalizzazioni: Nova Launcher non è l’unico launcher disponibile su Android, ma è quello più diffuso e con la gestione delle icone personalizzate più consolidata. Microsoft Launcher, Niagara Launcher e altri strumenti simili offrono funzionalità analoghe, sebbene con interfacce diverse.

La tendenza del “trifoglio arancione” si inserisce in un filone più ampio di personalizzazioni stagionali o tematiche dell’icona di WhatsApp — capibara, animali virali, simboli legati a periodi dell’anno — che si diffondono ciclicamente sui social network. Il meccanismo sottostante è sempre lo stesso: Nova Launcher, immagine PNG, sostituzione dell’icona. Cambia solo il soggetto dell’immagine.

Va tenuto presente che l’intera procedura funziona esclusivamente su Android.Su iPhone, iOS non consente alle applicazioni di terze parti di modificare le icone delle app con la stessa libertà. Esiste una procedura alternativa tramite i Comandi (Shortcuts) di Apple, ma è più laboriosa e produce risultati diversi — tecnicamente non si sostituisce l’icona originale ma si crea un collegamento separato con un’immagine personalizzata.

Poiché Nova Launcher è un’app di terze parti senza alcun rapporto con Meta, l’azienda che gestisce WhatsApp, non esiste nessuna garanzia ufficiale sul funzionamento o sulla compatibilità con futuri aggiornamenti del sistema operativo o dell’app stessa.