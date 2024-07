Commissione Europea: pronta a sanzionare pesantemente X di Elon Musk

Fonti anonime vicine a Bloomberg riferiscono che la Commissione Europea starebbe per inviare una formale diffida alla piattaforma social di Elon Musk, X. La motivazione sarebbe la mancata lotta ai contenuti pericolosi, un obbligo previsto dal nuovo Digital Services Act (DSA). Se la diffida venisse effettivamente inviata e X non ottemperasse alle disposizioni, la Commissione potrebbe arrivare a sanzionare la piattaforma con una multa fino al 6% del suo fatturato totale.

La sanzione potrebbe quindi arrivare a seguito della procedura d’infrazione aperta lo scorso, e che quindi potrebbe davvero costare casa al social di Musk. I contenuti violenti riguardavano principalmente riguardava la diffusione di contenuti illegali nel contesto degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele. E più in generale un certo lassismo nella moderazione dei contenuti.

Da giovedì 25 agosto 2023 è ufficialmente in vigore il Digital Services Act (DSA), il nuovo regolamento europeo che ha l’obiettivo di rendere internet un luogo più sicuro e trasparente per tutti gli utenti. Il DSA introduce una serie di norme stringenti per le grandi piattaforme online, come Meta (ex Facebook), Google, Twitter e Amazon, che dovranno adeguarsi entro il 2 novembre 2024.

Tra le novità più importanti, il DSA prevede:

Maggiori controlli sui contenuti illegali: le piattaforme dovranno rimuovere i contenuti illegali più rapidamente e dovranno implementare sistemi più efficaci per contrastarli.

Tutela dei minori: le piattaforme dovranno proteggere i minori dai contenuti dannosi e dovranno adottare misure per impedire loro di essere manipolati dalla pubblicità.

Più trasparenza negli algoritmi: le piattaforme dovranno fornire agli utenti informazioni più chiare su come funzionano i loro algoritmi e su come vengono utilizzati per selezionare i contenuti che vedono.

Maggiori poteri di vigilanza per le autorità: le autorità nazionali avranno più poteri per vigilare sul rispetto del DSA e per sanzionare le piattaforme che non lo rispettano.

Inoltre il Digital Services Act garantisce agli utenti la possibilità di segnalare contenuti illegali come i discorsi d’odio. Le piattaforme online dovranno elaborare rapidamente le segnalazioni e tenere gli utenti aggiornati. Come andrà a finire? X si adeguerà alle leggi europee o tirerà dritto per la sua strada non avendo paura di pagare multe salate visti i numeri sempre in crescita?