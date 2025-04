Concertone del Primo Maggio 2025: cast, orari e dove seguirlo

“La dignità del lavoro non può prescindere dalla sicurezza”. Con queste parole di Pierpaolo Bombardieri, segretario della Uil, si celebra il ritorno del tradizionale Concertone Primo Maggio a Piazza San Giovanni in Laterano, Roma. L’edizione di quest’anno porta un messaggio chiaro: “Uniti per un lavoro sicuro”, richiamando l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro, un tema cruciale nel contesto attuale.

L’evento, organizzato da iCompany e promosso da Cgil, Cisl e Uil, si distingue per il suo cast completo di artisti di spicco della scena musicale italiana. La conduzione sarà affidata a un trio eccezionale: Noemi, Ermal Meta e BigMama, accompagnati dalla partecipazione speciale del professore e star dei social Vincenzo Schettini. Sul palco si esibiranno nomi celebri come Giorgia, Achille Lauro, Elodie, Brunori Sas, Ghali, Rocco Hunt e The Kolors, insieme a tanti altri artisti emergenti e affermati. Per il pubblico, sarà un’occasione unica per vivere oltre dieci ore di musica dal vivo, unendo intrattenimento e riflessione sociale.

Durante la conferenza stampa di presentazione, i rappresentanti sindacali hanno sottolineato l’importanza della giornata come momento di consapevolezza collettiva. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha citato Papa Francesco nel suo appello contro le disuguaglianze, mentre Daniela Fumarola della Cisl ha evidenziato come questa celebrazione sia un’opportunità per progettare un futuro lavorativo migliore. Il Concertone Primo Maggio non è solo una festa, ma un’occasione per riflettere e agire.

L’evento sarà accessibile gratuitamente e verrà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia a partire dalle 13:30, con una programmazione che si estenderà fino a mezzanotte passata. Questo garantisce una copertura ampia e inclusiva, permettendo a tutti di partecipare, anche a distanza, a questa celebrazione della Festa dei Lavoratori.

Come vedere il Concerto del 1 maggio dall’estero

Per chi è all'estero sarà possibile accedere a RaiPlay utilizzando una VPN che consenta di geolocalizzarsi con IP italiano.

Nuove proposte musicali

Un’attenzione particolare sarà dedicata ai nuovi talenti con i finalisti del contest 1MNEXT – Cordio, Diniche e Fellow – che avranno l’opportunità di esibirsi sullo stesso palco dei grandi nomi della musica italiana. La direzione artistica è affidata a Massimo Bonelli, mentre la regia sarà curata da Fabrizio Guttuso Alaimo, garantendo uno spettacolo di alta qualità sia dal punto di vista musicale che visivo.

Il Concertone Primo Maggio rappresenta un evento simbolico che combina musica, cultura e impegno sociale. Con un cast completo e una programmazione che spazia tra generi e generazioni, l’evento riafferma il suo ruolo di piattaforma per il dialogo e la sensibilizzazione su temi fondamentali come il lavoro e la sicurezza. La musica dal vivo, protagonista indiscussa della giornata, diventa così il mezzo per unire le persone e promuovere valori condivisi.

