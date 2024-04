Connetti il tuo pc OVUNQUE TU SIA con la Chiavetta WiFi USB a SOLI 9 EURO

Per connettere il tuo computer ovunque tu sia e lavorare sempre nella massima efficienza, non farti scappare la Chiavetta WiFi USB per PC ElecMoga! Oggi è disponibile su Amazon a soli 9 euro grazie ad un mega sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Inoltre, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibiel ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? L’occasione è davvero irripetibile!

Chiavetta WiFi USB per PC ElecMoga: come utilizzarla

La Chiavetta WiFi USB per PC ElecMoga può raggiungere velocità Wi-Fi fino a 1300Mbps. È compatibile con la più recente tecnologia Wi-Fi 802.11ac, che garantisce velocità di trasmissione più elevate e connessioni più stabili, riducendo significativamente il ritardo del segnale.

Utilizzando la porta USB 3.0, la velocità di trasferimento risulta essere dieci volte più veloce di USB 2. 0 e consente di sperimentare la funzione di trasferimento dati fulmineo. In più la chiavetta è dotata di doppie antenne ad alto guadagno da 5dBi per migliorare notevolmente la potenza del segnale in ricezione e in trasmissione, con un angolo ruotabile di 180° per ottenere una copertura di rete più ampia. Gli adattatori di rete USB per computer si adattano a una vasta gamma di ambienti e possono aiutare a connettersi anche quando il segnale è debole.

Questo mini dispositivo supporta la funzione di routing AP e stabilisce una LAN wireless, che può essere utilizzata con qualsiasi router wifi per condividere facilmente le risorse di rete. L’istallazione è semplicissima e la comaptibilità è pressocché universale.

Oggi la Chiavetta WiFi USB per PC ElecMoga è disponibile su Amazon a soli 9 euro grazie ad un mega sconto del 33%. Cosa aspetti? L’occasione è davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.