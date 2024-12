Conor McGregor e Logan Paul: cosa c'è da sapere sul super match di boxe

Conor McGregor, ex campione UFC e figura controversa, ha rivelato di aver raggiunto un accordo preliminare per un attesissimo incontro di boxe contro la celebrità dei social media e influencer Logan Paul. L’annuncio, fatto attraverso un post su X, ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati di sport da combattimento e del grande pubblico.

La notizia ha sorpreso molti, soprattutto perché McGregor ha recentemente smentito le voci su un possibile match con il campione UFC Ilia Topuria, che lo aveva sfidato pubblicamente dopo una vittoria importante. In risposta, McGregor ha dichiarato: “I rumor su un incontro con Topuria sono falsi. Sono in accordi preliminari per affrontare Logan Paul in un’esibizione di boxe in India“.

Entrambi i protagonisti non sono nuovi a eventi mediatici di grande impatto. McGregor, ad esempio, ha affrontato il leggendario Floyd Mayweather nel 2017, mentre Logan Paul ha condiviso il ring con lo stesso Mayweather nel 2021. Questo nuovo evento promette di essere un altro spettacolo mediatico che attirerà milioni di spettatori in tutto il mondo.

L’incontro, che si terrà presumibilmente in India, vedrà il supporto della famiglia Ambani, una delle più ricche del paese. Mukesh Ambani, patriarca della famiglia e nono uomo più ricco al mondo, sarebbe coinvolto nell’organizzazione dell’evento. Anche se la data ufficiale non è stata ancora confermata, gli esperti prevedono che il match potrebbe svolgersi nell’estate o nell’autunno del 2025, con un annuncio ufficiale atteso nei primi mesi del prossimo anno.

L’annuncio arriva, però, in un momento delicato per Conor McGregor. Recentemente, è stato condannato in un caso civile per violenza sessuale e costretto a pagare oltre 260.000 dollari di risarcimento. Sebbene questo non gli impedisca di combattere dal punto di vista regolamentare, potrebbe influire negativamente sulla sua immagine pubblica e sulla disponibilità degli sponsor. Secondo l’avvocato Ross Goodman, esperto in casi sportivi, “le accuse di violenza sessuale possono danneggiare la commerciabilità di un combattente”.

Nel frattempo, Logan Paul non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sull’annuncio di McGregor, ma in passato ha lanciato provocazioni nei confronti dell’irlandese, definendolo “un pessimo pugile” e promettendo di sconfiggerlo. I fan di entrambi i combattenti attendono con trepidazione ulteriori dettagli su quello che potrebbe diventare uno degli eventi sportivi più seguiti del 2025.