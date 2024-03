Conto online Credem Link: 100€ in Buoni Amazon se lo apri entro il 5 aprile

I nuovi clienti Credem che scelgono di aprire un nuovo conto corrente online Credem Link entro il 5 aprile possono ottenere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon. L’apertura del nuovo conto richiede pochi minuti ed è disponibile a questa pagina.

Credem Link è il conto online a canone zero di Credem Banca. Tra le altre cose, offre una carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard a canone zero per il primo annno, o in alternativa una carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat a canone zero anche dopo i primi 12 mesi.

Come ottenere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon con il conto corrente Credem Link

Per ottenere fino a 100 euro in Buoni Amazon occorre aprire il conto corrente Credem Link entro il 5 aprile e inserire nell’apposito campo il codice promozionale CREDEM100. Una volta scelta la carta di debito tra Credemcard e Carta di debito internazionale Mastercard, è necessario spendere con la carta almeno 200 euro al mese dal 1° maggio al 31 agosto per ricevere un Buono Regalo Amazon da 25 euro.

Ecco uno schema di riepilogo che spiega come ottenere 100 euro in Buoni Regalo Amazon:

dal 1° maggio al 31 maggio: su una spesa minima di 200 euro ricevi un buono da 25 euro

dal 1° giugno al 30 giugno: su una spesa minima di 200 euro ricevi un buono da 25 euro

dal 1° luglio al 31 luglio: su una spesa minima di 200 euro ricevi un buono da 25 euro

dal 1° agosto al 31 agosto: su una spesa minima di 200 euro ricevi un buono da 25 euro

Il premio in Buoni Amazon da 100 euro sarà riconosciuto entro 2 mesi dalla chiusura contabile di ciascun periodo. Questo significa che otterrai i 100 euro complessivi tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

Puoi aprire il conto corrente online Credem Link tramite questa pagina: la procedura richiede solo pochi minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.