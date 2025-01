Copilot Voice di Microsoft arriva in Italia: IA conversazionale in italiano

Microsoft ha ufficialmente lanciato Copilot Voice in Italia, portando la sua avanzata funzione di IA conversazionale anche in lingua italiana. Questo sviluppo segna un passo significativo nell’espansione dei servizi di intelligenza artificiale dell’azienda nel nostro Paese, posizionandosi come diretto concorrente di altre soluzioni innovative come Gemini Live.

Con Copilot Voice, gli utenti possono comunicare in modo naturale e fluido con l’assistente AI, simulando una conversazione con una persona reale. Questa funzione è integrata nella schermata principale di Copilot ed è accessibile tramite un’icona a forma di microfono posizionata nella barra inferiore del sito ufficiale. Al primo utilizzo, è necessario concedere i permessi per il microfono, ma successivamente il sistema opera in maniera completamente automatica, rispondendo senza la necessità di ulteriori interazioni manuali.

Tra le caratteristiche distintive di Copilot Voice, spicca la possibilità di personalizzare il tono della voce scegliendo tra quattro diverse opzioni. Tuttavia, un limite importante è l’impossibilità di effettuare ricerche online, poiché l’assistente si basa esclusivamente sui dati disponibili fino a ottobre 2023. Questo limite è emerso durante un test in cui non è stato in grado di fornire informazioni su un dispositivo lanciato nel 2024, mentre la versione testuale ha soddisfatto la richiesta.

Il servizio è già disponibile non solo sul sito ufficiale, ma anche tramite l’app Copilot per Windows, Android e iOS, scaricabile dai rispettivi store. Per accedere alla funzione, basta disporre di un account Microsoft e completare una semplice configurazione iniziale.

Con questa novità, Microsoft mira a rendere l’interazione con l’intelligenza artificiale più intuitiva e accessibile per gli utenti italiani. Tuttavia, rimane da affrontare la sfida legata all’assenza di aggiornamenti in tempo reale. Nel frattempo, gli utenti possono esplorare le potenzialità di questa tecnologia, personalizzando l’esperienza secondo le proprie esigenze.