Cosa è successo alla meme coin BigPump? Ecco le nuove presale a bassa capitalizzazione che possono sovraperformare rispetto a $PUMP

BigPump (PUMP) è diventata oggetto di discussione nel settore delle criptovalute nel marzo 2024 dopo aver assistito a un aumento dei prezzi di quasi il 400% entro pochi giorni dal suo debutto in IEO. Durante il notevole rialzo dei prezzi, molti dei primi investitori hanno realizzato enormi profitti.

Tuttavia, quando l’entusiasmo attorno al progetto è svanito, il prezzo del token $PUMP ha subito una profonda correzione e ha faticato a riprendersi. In questa guida, analizzeremo il motivo per cui $PUMP ha registrato un trend al ribasso e proveremo a suggerire nuove prevendite di criptovalute a bassa capitalizzazione con potenziale sia a breve che a lungo termine.

Cos’è successo al token BigPump?

Lanciata intorno a marzo 2024, BigPump ($PUMP) ha scioccato l’intera comunità crypto dopo aver raccolto l’impressionante cifra di 280 milioni di dollari dai primi investitori, affermandosi come la più grande prevendita di meme coin di sempre.

BakerySwap, un’entità DeFi sulla blockchain di Binance Smart Chain, ha ospitato la prevendita del progetto, che ha registrato il deposito di 363.000 BNB, 9 milioni di CAKE, 24 milioni di BAKE, 1,5 miliardi di 1CAT e 73 miliardi di token IQ50 in cambio di token PUMP.

Uno dei fattori che hanno contribuito alla storica prevendita di BigPump è il suo status di meme coin. Non dimenticare che il token è entrato nel mercato in un momento in cui gli investitori mostravano grande entusiasmo per le meme coin che possono offrire guadagni a breve termine.

BigPump ha un tema meme accattivante che rappresenta ciò che ogni trader è sempre alla ricerca, ovvero il “pump” (rialzo del valore delle crypto). In quanto tale, ha cavalcato l’onda della mania delle meme coin per attirare molti investitori degenerati alla sua prevendita.

Inoltre, la presenza del token sulla chain BNB ne ha anche aumentato l’attrattiva sul mercato in quel momento. Famosa per la sua elevata velocità di transazione e le commissioni basse, la rete blockchain ha consentito ai primi investitori di BigPump di impegnarsi in transazioni rapide e meno costose durante l’acquisto dei token.

La combinazione di questi fattori ha fornito a $PUMP maggiore visibilità, consentendogli di assicurarsi più listing da Bitget, BingX, MEXC e Gate.io tra molti altri al momento del lancio. Inoltre, il vero fermento intorno al suo evento di prevendita è stato cruciale per il sensazionale rimbalzo del token entro quattro giorni dalla sua messa in funzione.

Nonostante sia durato solo per un breve periodo, molti investitori, in particolare quelli che hanno acquistato $PUMP durante il periodo dell’ICO, hanno ottenuto rendimenti elevati. In effetti, una balena ha registrato rendimenti non inferiori a 1,6 milioni di dollari dopo aver venduto 340,4 miliardi di token PUMP per 5,08 milioni di dollari.

Detto questo, negli ultimi tre mesi $PUMP ha sottoperformato, perdendo oltre il 185%. Inoltre, secondo CoinmarketCap, il token è sceso di circa il 37% negli ultimi 14 giorni.

La prolungata fase negativa di BigPump è stata causata dalla sua mancanza di utilità e dalla presenza di nuovi meme token in competizione per quote di mercato. Inoltre, al di là dell’hype e dei titoli dei giornali, BigPump non ha sostenibilità a lungo termine, rendendolo suscettibile al crollo dei prezzi.

Ecco perché gli investitori potrebbero dover optare per alcune delle migliori alternative, come Pepe Unchained. Di seguito andremo a vedere cos’è.

Le migliori alternative a BigPump: ecco Pepe Unchained

Ispirato alla popolare tendenza Pepe, Pepe Unchained è una nuova meme coin che ha fatto scalpore sin dal suo lancio in prevendita. Il progetto mira a liberare Pepe dalle catene del suo confinamento nella blockchain di Ethereum che ha continuato a limitarne il pieno potenziale.

Fondamentalmente, la trama avvincente di Pepe Unchained racconta la storia di un personaggio di Pepe rinchiuso nella sua vecchia sala server di livello 1. Tuttavia, dopo aver escogitato un piano generale, ha rotto le sue vecchie catene e ne ha creata una nuova, nota come “Pepe Unchained”.

Con questa trama interessante, Pepe Unchained ha chiaramente illustrato la sua missione di offrire una catena di livello 2 all’avanguardia che eliminerà i problemi di scalabilità, velocità ed efficienza che devono affrontare le meme coin, in particolare quelle costruite su reti di livello 1.

Descrivendosi come la versione migliore di Pepe, Pepe Unchained è dotato di funzionalità avanzate in modo che i trader possano godere di un’esperienza di transazione rapida a un costo inferiore. Al di là della sua utilità blockchain di livello 2, un altro aspetto interessante di Pepe Unchained che lo ha posizionato come una buona alternativa a BigPump è il suo meccanismo di staking.

Al momento della stesura di questo articolo, Pepe Unchained offre lucrosi premi APY di oltre il 4.000%, consentendo ai primi a muoversi di aumentare i propri guadagni. Inoltre, a completare la sua attrattiva sul mercato c’è la sua ambiziosa tabella di marcia che prevede tre obiettivi realistici.

Per rimanere aggiornato sulle sue future novità, segui Pepe Unchained su X o unisciti al suo Canale Telegram.