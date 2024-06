Cos’è Hamster Kombat e perché PlayDoge potrebbe essere un modo migliore per guadagnare criptovalute

I giochi crypto sono di gran moda ultimamente.

L’ultimo titolo ad attirare l’attenzione degli investitori è stato Hamster Kombat e molti si chiedono se l’hype sia reale o se sia solo un altro progetto a diventare “scam”.

Nel frattempo, il nuovo progetto P2E PlayDoge continua ad impressionare nella sua fase di prevendita e potrebbe offrire un modo migliore per guadagnare criptovalute.

Hamster Kombat: il nuovo crypto game che ha attirato milioni di persone in tutto il mondo

Quando c’è tanto clamore intorno alle criptovalute, di solito c’è sempre uno stormo di trader che lo seguono da vicino.

È stato così anche per Hamster Kombat, il gioco crypto che in qualche modo è riuscito ad attrarre oltre 140 milioni di giocatori in tutto il mondo.

La premessa è semplice: i giocatori agiscono come CEO di un falso exchange di criptovalute, impiegando un esercito di criceti per generare entrate facendo “tap” sugli schermi dei propri dispositivi mobili.

Ma con alcune meccaniche di progressione integrate, come gli aggiornamenti degli uffici, il ciclo di gioco è sorprendentemente coinvolgente.

Il vero vantaggio è la promessa di reali ricompense crypto.

I creatori di Hamster Kombat affermano che entro la fine dell’anno ci sarà il lancio del token HMSTR sulla blockchain TON.

Troppo bello per essere vero?

Sebbene la popolarità di Hamster Kombat sia assolutamente reale, ci sono legittime preoccupazioni sul fatto che il gioco possa sostenersi abbastanza a lungo da mantenere la sua promessa simbolica.

C’è anche una mancanza di chiarezza sulla struttura tokenomica di HMSTR.

Per ora, però, l’hype non sta rallentando, rendendolo un altro esempio di ciò che è possibile fare nel mercato delle criptovalute.

PlayDoge si ispira al Tamagotchi e offre un modo migliore per guadagnare ricompense in crypto

Per quanto divertente sia un gioco a tema criceto, alcuni dubitano della sua fattibilità come opportunità di guadagno a lungo termine.

Ed è qui che entra in gioco PlayDoge (PLAY).

Invece di limitarsi a svolgere senza pensarci le stesse attività ripetitive, PlayDoge offre qualcosa di molto più coinvolgente.

Ricrea l’iconica esperienza dell’animale domestico virtuale Tamagotchi ma con un tocco P2E.

Il gioco è semplice: adotta un animale domestico Doge a 8 bit, dagli da mangiare, gioca con i minigiochi e rendilo felice.

In cambio di tutto questo nutrimento, i giocatori vengono ricompensati con un flusso costante di token PLAY che possono essere puntati o scambiati.

Quindi, ad esempio, un giocatore potrebbe effettuare il check-in con il proprio animale domestico virtuale più volte al giorno per una settimana, guadagnare una parte dei token PLAY e poi metterli in staking per guadagnare ancora più premi.

Ma il potenziale di guadagno non si ferma qui.

C’è anche una classifica mensile in cui i migliori “genitori di animali domestici” vengono premiati con token PLAY.

È un approccio molto più sostenibile (e coinvolgente) per guadagnare criptovalute rispetto al tocco insensato di Hamster Kombat.

Oltre 4,8 milioni di dollari raccolti con la prevendita di PlayDoge prima del lancio ufficiale

La configurazione entusiasmante di PlayDoge si è tradotta in un successo di prevendita anticipato.

La prevendita ha superato la raccolta di 5 milioni di dollari. Il white paper di PlayDoge delinea una tabella di marcia multifase per l’evoluzione da un gioco P2E a un ecosistema a tutti gli effetti.

Ci saranno anche listing sui DEX, sui CEX, airdrop, campagne di marketing e molto altro.

Con una fornitura limitata di 9,4 miliardi di token PLAY, gli sviluppatori intendono chiaramente evitare le trappole deflazionistiche che hanno afflitto altre monete meme.

Poiché PlayDoge soddisfa molti requisiti di successo, sarà sicuramente un progetto da tenere d’occhio.