COUPON SHOCK del 30% su Amazon per le cuffie TWS Soundcore P20i (20€)

Ci sono dei giorni in cui Amazon si sbizzarrisce con alcune offerte mozzafiato, proprio come questa di oggi che vede protagonista le cuffie true wireless economiche Anker Soundcore P20i a un prezzo ridicolo.

Infatti, sfruttando al volo il coupon del 30% disponibile in pagina – basta mettere la spunta sulla voce “Applica coupon 30%” e il gioco è fatto -, le cuffie TWS possono essere tue spendendo la cifra di appena 20€.

Le cuffie true wireless Anker Soundcore P20i sono in caduta libera su Amazon: prezzo shock

Come spesso capita ti starai chiedendo dove sta la fregatura. Ebbene, l’enorme popolarità delle cuffie Anker ti danno la conferma che stiamo parlando di un prodotto decisamente buono e senza brutte sorprese.

Le cuffie true wireless Soundcore P20i di Anker ti sorprendono fin da subito con bassi potenti e avvolgenti, certamente merito dell’ottima equalizzazione dei driver dinamici da 10mm, ma non passa certo inosservata l’impermeabilità agli schizzi (certificazione IPX5) né le 30 ore di autonomia con il piccolo case di ricarica.

Leggere, comode da indossare e con due microfoni esterni con IA (Intelligenza Artificiale) per chiamate sempre chiare e cristalline anche negli ambienti rumorosi, le cuffie sono compatibili senza problemi con iOS e Android.

Cos’altro possiamo dirti di più per convincerti della validità di questa strepitosa offerta di Amazon? Fatti furbo e metti subito nel carrello le cuffie TWS di Anker, oggi addirittura in pronta consegna in appena 24 ore e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.