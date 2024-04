Crédit Agricole: con questa promo ricevi fino a 250€ in buoni Amazon

Apri un conto online Crédit Agricole e potrai ottenere numerosi vantaggi: canone azzerato, conto deposito a interessi vantaggiosi e buoni Amazon fino a 250 euro. Scopriamo quindi tutti i dettagli e le condizioni, rivolte ai nuovi utenti che sottoscrivono un conto online Crédit Agricole.

Tutto ciò che Crédit Agricole può offrirti

Aprire il conto online di Credit Agricole è semplice, ma soprattutto conveniente. Per i primi 9 mesi, il canone sarà zero. Successivamente, potrai azzerarlo definitivamente se accrediti lo stipendio o la pensione, se hai meno di 35 anni, se possiedi un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro o se hai un dossier titoli attivo.

Ma i vantaggi non finiscono qui. Se aprirai il conto entro il 30 aprile utilizzando il codice promozionale “VISA” e sottoscrivi la carta di debito Crédit Agricole Visa, potrai ricevere fino a 100 euro in buoni regalo Amazon. Inoltre, invitando anche i tuoi amici ad aprire un conto, riceverai fino a 150 euro in buoni Amazon extra, 25 euro per amico che apre un conto.

C’è anche il conto deposito: puoi aprirlo in filiale o a distanza, a patto che sia entro il 9 aprile, per ricevere un tasso annuo lordo del 3,8% per i vincoli di 6 mesi. Tutti i titolari, inoltre, possono richiedere la carta di debito Visa gratuita per i primi 2 anni. Potrai usarla per pagamenti online, in negozio e in tutto il mondo. È compatibile con i principali wallet digitali.

La comodità è garantita grazie all’app di Credit Agricole che ti permette di gestire il conto in modo semplice e veloce. Richiedi un appuntamento in Filiale con il tuo consulente dedicato, ricevi notifiche istantanee sui movimenti del tuo conto e paga in tempo reale anche senza conoscere l’IBAN del destinatario.

Apri un conto Crédit Agricole online e ottieni fino a 250 euro in buoni Amazon, usando la tua carta oppure invitando i tuoi amici. Riceverai anche canone gratuito per i primi 9 mesi, espandibili secondo determinate condizioni.

