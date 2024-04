Crédit Agricole: ecco come puoi ricevere fino a 250€ in buoni Amazon

Dai un’occhiata all’ultima promozione di Crédit Agricole: tutti coloro che aprono un conto online entro il 30 aprile avranno l’opportunità di ricevere interessanti vantaggi, tra cui canone azzerato e fino a 250 euro in buoni regalo Amazon.

Come ricevere i buoni Amazon GRATIS

Con il conto online Crédit Agricole, avrai canone zero per i primi 9 mesi. In seguito, potrai mantenere questa speciale condizione se accrediti lo stipendio o la pensione, se hai meno di 35 anni, se possiedi un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro oppure se hai un dossier titoli attivo.

Come ricevere, invece, i buoni Amazon? Utilizzando il codice promozionale “VISA” al momento dell’apertura, sottoscrivendo e usando la carta di debito Crédit Agricole Visa per i tuoi acquisti, potrai ottenere fino a 100 euro in buoni Amazon. In più, se inviti i tuoi amici a entrare in Crédit Agricole potresti ricevere altri 150 euro in buoni: per ogni amico che apre un conto, otterrai 25 euro, fino a un massimo di 6 amici.

Crédit Agricole non è solo vantaggi immediati, ma anche affidabilità nel tempo. Si tratta di uno dei Gruppi più solidi del sistema bancario italiano, che ti offre anche la possibilità di sottoscrivere un Conto Deposito in filiale o a distanza entro il 9 aprile con un tasso annuo lordo del 3,8% per vincoli di 6 mesi.

Con Crédit Agricole avrai sempre la competenza di un consulente dedicato, che potrai contattare e gestire le proposte di investimento anche a distanza, operando con facilità dall’app e dall’home banking. Approfitta dell’offertona di Crédit Agricole e ottieni fino a 250 euro in buoni regali Amazon: ti basta aprire un conto online in pochi minuti e seguire tutte le istruzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.