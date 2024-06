Le migliori criptovalute che esploderanno - I token crypto da non perdere oggi

Ogni investitore e trader di criptovalute che si rispetti è alla ricerca continua di risposte coerenti o almeno credibili su quali saranno le criptovalute che esploderanno da comprare oggi, sapendo che l’unica risposta sicura al 100% è solo il mercato ce l’ha.

Tuttavia, dal vasto universo delle criptovalute in circolazione oggi, più di 10.000 e oltre, è evidente che ce n’è un insieme che soddisfa le condizioni e si preannuncia come la migliore delle criptovalute che esploderanno su cui investire nel 2024.

Di seguito, vi mostreremo una lista delle migliori criptovalute che esploderanno sul mercato dei trader degli asset digitali.

PlayDoge (PLAY) – La numero 1 tra le criptovalute che esploderanno nel 2024. WienerAI (WAI) – La migliore meme coin del 2024. Sealana (SEAL) – La nuova scommessa su Solana a forma di “foca”. Base Dawgz (DAWGZ) – La migliore criptovaluta su chain Base. 99bitcoins (99BTC) – La criptovaluta più versatile del momento. Sponge V2 (SPONGE) – Meme token con premi gioca per guadagnare. eTukTuk (TUK) – La mobilità elettrica portata sulla blockchain. Bitcoin (BTC) – La regina delle crypto e l’asset digitale più prezioso Ether (ETH) – Prossima l’approvazione dei primi ETF Spot su Ethereum Solana (SOL) – Tra le migliori crypto di sempre

Quali sono le criptovalute che esploderanno nel 2024? Le recensioni dei migliori progetti crypto

È bene chiarire che non necessariamente le criptovalute più popolari o quelle con la più alta capitalizzazione di mercato e, anche con maggiore pubblicità, risultano sempre quelle che esploderanno.

È così, perché la redditività di qualsiasi progetto crypto è associata a numerose variabili che superano di gran lunga queste semplici considerazioni.

Pertanto, di seguito presentiamo un piccolo elenco delle criptovalute che riteniamo abbiano un’altissima probabilità di fruttare dividendi elevati ai loro detentori e mostriamo le ragioni o il motivo per cui costituiscono questo gruppo selezionato.

PlayDoge

L’imbattibile Doge arriva nella categoria Play to Earn (P2E) per risvegliare la nostalgia di molti millennial portando in tavola il famoso Tamagotchi, l’animale virtuale che tanto divertimento ha portato alla fine degli anni ’90.

PlayDoge si unisce a P2E con una proposta divertente, un gioco per dispositivi mobili, con Doge come protagonista, di cui dovrai prenderti cura, nutrirlo e sostanzialmente giocare con lui per ottenere ricompense per eccellere nei minigiochi e nelle avventure che affronterai. trovare nell’applicazione.

Si posiziona come una delle criptovalute che esploderanno da investire nel 2024 poiché presenta inizialmente un’utilità ben definita. Inoltre, i suoi sviluppatori hanno annunciato che stanno cercando che il token abbia un’utilità al di fuori del gioco e possa essere scambiabile nel mercato.

Il prezzo per ogni token $PLAY in questo momento è di 0,005 dollari, e questo aumenterà, l’offerta di $PLAY è fissa, per 9,4 miliardi di token si può fare staking, purché il suo acquisto venga effettuato con BNB o BEP-20 USDT, e può essere ritirato sette giorni dopo il suo lancio, quindi ci si aspetta un successo strepitoso da questa criptovaluta che arriva e innova Doge.

Wiener AI

Wiener AI si è ritagliata un posto nell’universo dei meme coin, lanciato come ibrido tra salsiccia, cane e intelligenza artificiale, promette di essere “il miglior cane” sul mercato.

Questo “cane meme” ha apportato importanti innovazioni sin dal suo lancio, a partire dall’idea di utilizzare l’intelligenza artificiale con la blockchain di Ethereum, il suo obiettivo è rendere il suo token $WAI “infinitamente aggiornabile”, cercando così di essere sempre aggiornato avanguardia dei progressi dell’intelligenza artificiale.

La tokenomica offerta da Wiener AI prevede che il 30% del totale dei suoi token sia destinato alla fase di prevendita, il 20% allo staking, il 20% in ricompense per il suo “esercito di weener”, il 10% in liquidità al momento del lancio su DEX e CEX e un 20% per il marketing; Il suo limite alla creazione di token fornisce sicurezza ai suoi investitori mantenendo il suo valore mentre la sua domanda aumenta.

Dal suo lancio ha raccolto oltre $ 5,5 milioni, ha raggiunto tassi di ricompensa superiori al 1500% e offre un APY più elevato per i suoi primi acquirenti.

Pertanto, è uno dei momenti migliori per iniziare a investire su di esso, considerando che i suoi sviluppatori hanno annunciato un aumento sistematico man mano che la comunità ne richiede il token.

Sealana

Con più di 100.000 dollari raccolti praticamente all’inizio della prevendita, Sealana è già arrivata sul mercato, la sua crescita non si ferma, nel bel mezzo di un mercato in correzione, e continua a posizionarsi come una delle criptovalute con il maggior valore potenziale di crescita e redditività nel 2024.

È il meme token più recente lanciato su Solana, con il quale mira a rimanere ai vertici delle blockchain che si concentrano sulla cattura del forte investimento che proviene da investitori e trader di criptovaluta che cercano di ottenere profitti esponenziali a breve termine.

Ha rapidamente catturato l’attenzione del mercato, sia per l’esperienza di successo dei suoi predecessori di grande successo, Slerf e Slothana, sia per la forza mostrata da Solana che si presenta come una blockchain rinnovata che intende sfidare Ethereum per la leadership in tutti i segmenti. dell’ecosistema crittografico.

Sealana può ancora essere acquistato tramite il suo sito ufficiale al prezzo di 1SOL= 6.900 SEAL e sebbene la sua prima fase sia già terminata, la comunità sta ancora aspettando i prossimi passi che faranno gli sviluppatori mentre i primi acquirenti riceveranno i loro token.

Come è successo con i progetti di grande successo lanciati via aerea che lo hanno preceduto, si prevede che Sealana sarà una delle criptovalute che esploderanno nel 2024.

Base Dawgz

Proseguendo con i meme ispirati a qualche cane, tra le criptovalute che esploderanno si aggiunge Base Dawgz, un progetto multi-chain che decolla su Base, la blockchain di Coinbase, e può approdare sulle reti Ethereum, Avalanche, BNB Chain, Solana e Polygon.

Grazie all’utility Share to Earn, gli sviluppatori di Base Dawgz puntano a far crescere la propria community con l’aiuto di chi li supporta, invitandoli a condividere contenuti legati al progetto, e da lì premiare i follower con token DAWGZ che potranno essere rivendicati una volta effettuata la prevendita finisce.

DAWGZ è classificata come una delle criptovalute che esploderanno, non solo per la sua utilità, che evidenzia anche la possibilità di staking, ma anche per il suo prezzo di prevendita e di ritiro, il suo prezzo aumenterà circa ogni cinque giorni e decollerà con uno scambio tasso di 1 DAWGZ = 0,00479 dollari, e con soli due giorni di prevendita BaseDawgz supera già la barriera dei 200mila dollari.

È ancora troppo presto per vedere quanto successo avrà DAWGZ come token, ma la sua chiara organizzazione e gli obiettivi di ridefinire ciò che è possibile con la tecnologia blockchain rendono BaseDawgz uno dei progetti di criptovaluta in cui investire.

99Bitcoins

I creatori di questo token si sono concentrati sulla creazione di un asset di utilità che cerca di generare un maggiore impegno per l’istruzione e l’empowerment nell’universo crypto. La sua piattaforma innovativa propone un sistema Learn-to-Earn, il che significa che l’utente guadagnerà criptovalute per ricevere un’istruzione in questo senso.

Il token da $99BTC è stato lanciato dalla blockchain di Ethereum come token ERC-20, che diventerà BRC-20. Un movimento che mira a sfruttare la forza che avrà la rete Bitcoin quest’anno e la rapida adozione che ha avuto da parte degli sviluppatori di dApp.

La tokenomics di 99 Bitcoin è stata progettata in modo tale che la crescita sia imminente. Il 15% dell’offerta totale di 99 miliardi di token è destinato alla prevendita, il 14% ai premi nel suo sistema di staking, il 23% al marketing, un altro 23% ai fondi di progetto, il 17% alla ricompensa della comunità e il restante 8% alla liquidità.

Sponge V2 (SPONGE)

Sponge V2 è la seconda versione di Sponge V1, il token che a metà del 2023 ha fatto esplodere il mercato in prevendita, passando da 1 milione a 100 milioni di dollari di capitalizzazione di mercato e formando una community di 13.000 possessori che danno forza alla transizione alla nuova versione migliorata Sponge V2.

Al momento della stesura di questo articolo, è in fase di lancio e molti analisti prevedono che le sue prestazioni supereranno quelle del suo predecessore grazie ai miglioramenti che incorpora e alla nuova strategia di introduzione sul mercato, Stake to Bridge , che propone il cambiamento. tramite l’impilamento liquido di token V1 con token V2, il primo bloccato per quattro anni e generando interesse per tutto questo tempo per nuovi token V2 che possono essere liberamente scambiati sul mercato.

Tutto sembra quindi indicare che Sponge V2 scuoterà il mercato anche nel 2024.

eTukTuk (TUK)

Il progetto eTukTuk mira a rivoluzionare il trasporto pubblico nei paesi in via di sviluppo come lo Sri Lanka, attraverso la diffusione di veicoli elettrici a tre ruote e una rete di stazioni di ricarica. Basato sulla catena BNB, eTukTuk offre due applicazioni, una per gli autisti e una per i passeggeri, facilitando così pagamenti e interazioni.

Il token TUK, il pilastro di questo ecosistema, finanzia e rende operativa la rete eTukTuk . L’attuale prevendita, che offre 120 milioni di token, mira a raccogliere fino a 3 milioni di dollari. Le partnership strategiche, come quella che ha con Capital Maharaja Group, aggiungono forza operativa al progetto sul campo in Sri Lanka.

Nella prevendita i token verranno venduti ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo di rilascio. Possono essere acquistati con USDT, BNB o ETH, nonché con carte di debito e credito.

Per partecipare al progetto è sufficiente un portafoglio di criptovalute come MetaMask e collegarsi al sito ufficiale eTukTuk.

Bitcoin (BTC)

Gli ETF Spot su Bitcoin sono già stati approvati negli Stati Uniti e la stragrande maggioranza degli analisti prevede che la principale criptovaluta con la maggiore capitalizzazione di mercato inizierà un forte rialzo dei prezzi a causa del grande aumento previsto domanda per questi derivati ​​Bitcoin.

Non sorprende che Bitcoin sia incluso nella classifica delle criptovalute che esploderanno per il 2024, poiché gli eventi che lo coinvolgono puntano al suo rafforzamento e consolidamento come bene rifugio e ampiamente accettato, sia dalla comunità degli investitori che dei trader di criptovalute. nonché enti finanziari pubblici e privati, nonché il pubblico in generale.

Non c’è motivo di dubitare dell’andamento rialzista di BTC quest’anno, poiché l’attesissimo halving avverrà ad aprile e la breve storia di questa criptovaluta ci rimanda a una crescita storica, dopo questo tipo di eventi che si verificano ogni quattro anni.

Ethereum (ETH)

Nessuno mette in dubbio la forza di ’ETH come asset ad alto rendimento, soprattutto in questa fase di crescita del mercato e per essere la seconda criptovaluta con la più alta capitalizzazione di mercato.

Durante la prima settimana di gennaio è cresciuto quasi del 20% e questa settimana è già avanzato del 10% e la sua proiezione è piuttosto lusinghiera, se consideriamo che la sua rete è ampiamente utilizzata nell’universo cripto, la sua comunità sta crescendo rapidamente e i livelli di fiducia e sicurezza che proietta sono impressionanti.

I più ottimisti prevedono che Ethereum supererà Bitcoin e la stragrande maggioranza si aspetta una forte crescita dopo Bitcoin ma anche guidata dal suo prossimo aggiornamento, il cosiddetto Cancun Deneb, che fornirà maggiore scalabilità, migliorerà l’efficienza del livello 2 e lo renderà più economico costi del gas.

E se ciò non bastasse, entro la metà del 2024 è prevista l’approvazione dell’ETF spot di Ethereum, che consentirà un maggiore accesso alla rete da parte dei piccoli investitori e farà crescere ulteriormente una comunità già molto solida.

Solana (SOL)

La crescita di Solana nel 2023 è stata di un impressionante 79%, la migliore tra le 10 più grandi criptovalute e si prevede che entro il 2024, se sarà la stessa, sarà qualcosa del genere, il che sarebbe abbastanza redditizio.

Sebbene il SOL abbia avuto un comportamento al ribasso nei primi giorni di gennaio, non è probabile che questa tendenza continui perché tutti i parametri, dallo scorso anno, indicano una crescita progressiva a lungo termine, dovuta alla preferenza di molti utenti per il suo prestazioni di rete superiori.

Le sue partnership strategiche, l’espansione della sua rete, i bassi costi di transazione, la velocità delle operazioni, la scalabilità e i nuovi aggiornamenti, si sommano al fatto che le previsioni per il comportamento di Solana sono molto probabilmente positive nel 2024, come e come la maggior parte hanno previsto gli analisti di mercato.

Criteri per selezionare le criptovalute che esploderanno nel 2024

Le 10 criptovalute che abbiamo descritto poc’anzi saranno quelle che esploderanno nel 2024 e sono state selezionate sulla base della valutazione di una serie di variabili essenziali per stimare la loro potenziale redditività e il comportamento sul mercato.

Innanzitutto, sono state stabilite due categorie o gruppi di criptovalute per effettuare la selezione: criptovalute in prevendita (crypto presale) o di recente creazione.

Variabili che consentono di stimare il potenziale di redditività

Variabile Descrizione Andamento del mercato La domanda e l’offerta del token verranno valutate nel 2024 Domanda prevista Si stima la domanda che avrà il token nel 2024 Solvibilità del team responsabile del progetto Il percorso e l’esperienza del team che guida il progetto sono apprezzati Forza del progetto Vengono valutati il ​​design e la pertinenza del progetto Roadmap Viene verificata l’esistenza, la coerenza e il rispetto della tabella di marcia del progetto Tokenomics Vengono analizzati gli aspetti economici del progetto Adozione e popolarità Viene valutato il livello di adozione della criptovaluta Utilità L’utilità del token è determinata

Analisi dettagliata dei criteri per scegliere le criptovalute che esploderanno

Ora svilupperemo questi fattori fondamentali per determinare quali sono le criptovalute che esploderanno oggi:

Comportamento del mercato – L’andamento dei token negli ultimi mesi è fondamentale per poter stimare quale sarà il loro comportamento sul mercato nel 2024. Se la prevendita o il lancio, nel caso di nuovi data token , è stata debole o insoddisfacente, non raggiungendo gli obiettivi o obiettivi raggiunti, sarà evidente che non possiamo aspettarci prestazioni migliori. D’altra parte, se ha avuto successo, raggiungendo o superando gli obiettivi pianificati, allora ci sarà un’alta probabilità che questo comportamento continui nel 2024 e si traduca in buoni rendimenti durante l’anno. Nel caso delle criptovalute con una grande capitalizzazione di mercato e in fase di consolidamento, si tiene conto di come sono uscite dalla stagnazione e hanno cavalcato l’onda rialzista iniziata nel 2023, analizzando la loro crescita nel corso dell’anno , la redditività che hanno generato e la loro chiusura in l’ultimo trimestre.

Domanda prevista – Se il sentiment di mercato e le aspettative degli investitori e dei trader di criptovalute hanno chiuso l’anno positivamente rispetto alla criptovaluta analizzata, allora è ragionevole aspettarsi che la domanda continuerà a crescere all’inizio del 2024 , purché la tokenomics sia strutturata in funzione di non guidano l’inflazione simbolica e gli incentivi sono appropriati. Nel caso specifico delle criptovalute già consolidate da noi selezionate, non ci sono dubbi sull’elevata domanda che le attende, per tutti gli eventi che contribuiranno a rilanciarla per buona parte dell’anno, e per l’esperienza accumulata sugli effetti dannosi che una strategia inflazionistica ha sulla crescita.

Solvibilità del team responsabile – La professionalità e la competenza del team che guida un progetto di criptovaluta sono decisive per la sua performance. La gestione di successo di un progetto delle dimensioni e della complessità di una criptovaluta e del suo ecosistema non è possibile senza una vasta esperienza e una profonda conoscenza dell’argomento. In questo caso, i progetti selezionati sono guidati da team di professionisti con una vasta esperienza e solide conoscenze già dimostrate in molteplici esperienze simili, molte delle quali di grande successo. Anche alcuni dei progetti più longevi mantengono buona parte dei propri team di sviluppo.

Forza del progetto – Ogni progetto di crypto asset che aspira ad essere sostenibile e sostenibile deve essere in grado di mostrare nel suo whitepaper il problema che aspira a risolvere , il modo in cui lo farà e il percorso che seguirà per farlo. Senza white paper non c’è progetto, ma se il white paper non è conforme nemmeno agli standard di settore, perché in quel documento c’è la ragion d’essere, gli obiettivi, gli strumenti che verranno utilizzati e i suoi traguardi. Sui siti ufficiali delle criptovalute selezionate potrai accedere ai loro white paper e renderti conto che soddisfano i criteri sopra indicati, segno della forza di ciascuno dei progetti che le sostengono.

Tabella di marcia o roadmap – Lo sviluppo del progetto nel tempo è chiaramente definito? Esiste un’agenda di azioni concrete per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel progetto? Vengono stabiliti obiettivi quantificati con tempi di esecuzione precisi? Queste, tra le altre, sono le linee guida che si riflettono in una roadmap che mostra semplicemente come verrà gestito il progetto nel tempo. Qui si riflettono le diverse fasi che completerà e i risultati attesi in ciascuna di esse. Le criptovalute che compongono la nostra selezione soddisfano i criteri per indicare che hanno roadmap chiare e concrete che mostrano lo sviluppo del progetto a breve, medio e lungo termine, che ci consente di valutarne la sostenibilità e la possibile redditività.

Tokenomics – L’economia interna di qualsiasi progetto di criptovaluta è decisiva per stabilirne la fattibilità . L’offerta, l’offerta circolante, la proposta di valore, l’inflazione, il meccanismo di creazione dei token e molto altro ancora, sono questioni estremamente importanti per valutare se la criptovaluta sarà sostenibile e sarà in grado di posizionarsi con successo sul mercato. Le criptovalute che abbiamo selezionato hanno una solida tokenomics che non lascia dubbi su come verrà gestita l’economia dei loro token e su come contribuirà a generare una forte domanda, ad aumentare il loro valore di mercato e a garantire che i loro utenti ottengano la migliore redditività per il tuo investimento.

Adozione e popolarità – Il livello di adozione e popolarità di una criptovaluta è una delle variabili chiave per stabilirne il potenziale di redditività in un dato periodo. Nella maggior parte dei casi, le criptovalute più popolari sono quelle che hanno ottenuto la maggiore adozione e viceversa. Queste variabili sono direttamente correlate alla maggiore o minore domanda e quindi al maggiore o minore valore di mercato, il che ha un chiaro impatto sulla potenziale redditività del token . La nostra selezione è composta da criptovalute con elevata adozione e popolarità nel caso di quelle più consolidate e con un aumento significativo e crescente della loro quota di mercato da parte di nuovi progetti.

Utilità di criptovaluta – L’utilità di una criptovaluta è una variabile fondamentale per la sua sostenibilità . Senza usabilità, è molto improbabile che il progetto sia sostenibile nel tempo perché i potenziali utenti e investitori non avrebbero maggiori incentivi ad acquistarlo. Maggiore è l’utilità di una criptovaluta, maggiore sarà la sua adozione e quindi la sua domanda, quindi il suo potenziale di redditività sarà molto maggiore rispetto a quelle il cui utilizzo è più limitato. Tutte le criptovalute selezionate hanno una chiara utilità, anche i cosiddetti “meme” che hanno ribaltato il concetto e incorporato tante o più utilità rispetto alle criptovalute più affermate.

Conclusioni

Sebbene non sia possibile determinare quale sarà la redditività di una criptovaluta in un dato momento, è possibile stimare quali criptovalute hanno la più alta probabilità di ottenere rendimenti elevati nella loro esposizione al mercato, valutandone i punti di forza e di debolezza come asset.

La nostra selezione delle criptovalute che esploderanno e crypto su cui investire nel 2024 comprende quelle che, a nostro avviso, sulla base di un’analisi multivariata che abbiamo descritto in dettaglio, soddisfano le migliori condizioni per ottenere un’elevata redditività in quest’anno, che è iniziato con le migliori aspettative per la crescita e il consolidamento degli asset digitali.

È importante però riconoscere che non esistono previsioni o pronostici infallibili, poiché il mercato ha l’ultima parola ed ogni investitore deve fare la propria valutazione del mercato e solo dopo aver stimato che le proprie possibilità di ottenere redditività sono sicuramente positive, procedere ad investire.