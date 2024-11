Crolla il prezzo dell'Apple Watch Series 9: promo esclusiva su Amazon

Amazon ha lanciato una fantastica promozione su uno degli smartwatch più innovativi in assoluto! Si tratta dell’Apple Watch Series 9, oggi disponibile a soli 467 euro con uno sconto conveniente del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Apple Watch Series 9: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Apple Watch Series 9 è un vero e proprio top di gamma nel settore degli smartwatch, ed oggi può essere tuo ad un prezzo stracciato.

Il suo fiore all’occhiello è il nuovissimo chip S9 grazie al quale potrai usufruire di un display superluminoso e di una serie di funzioni evolute che riguardano la salute, la tua sicurezza e l’attività sportiva.

Innazitutto è possibile monitorare lo stato di salute 24 ore su 24 in quanto puoi tenere d’occhio il livello di ossigeno nel sangue, ricevere notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare e guardare quanto durano le tue fasi di sonno leggero, REM e profondo ogni volta che vuoi.

Allo stesso tempo, l’app Allenamento ti segue in tantissimi sport con parametri evoluti che ti danno più informazioni sulle tue performance così da monitorare i progressi e lo stato fisico in generale. Anche la sicurezza è sempre garantita con funzionalità innovative come “Rilevamento incidenti” e “Rilevamento cadute” sche ono in grado di chiamare i soccorsi in caso di necessità.

