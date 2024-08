Crypto All-Stars apre al multi-staking per le principali meme coin: sarà il prossimo meme token a fare 100x?

Crypto All-Stars (STARS) sta rivoluzionando lo spazio delle meme coin con la sua nuovissima funzionalità “MemeVault”.

Questa funzione consente agli investitori di utilizzare DOGE, SHIB e altre crypto per guadagnare premi.

E un analista e crypto influencer ha previsto che gli investitori in prevendita potrebbero vedere i loro investimenti 100 volte (o più) dopo che STARS verrà quotato sui maggiori exchange come Binance.

The MemeVault – Trasforma le meme coin in macchine di reddito passivo

Crypto All-Stars offre qualcosa di completamente unico con il suo nuovo MemeVault.

Immagina questo: un luogo in cui le tue meme coin possono farti guadagnare ricompense passive.

Questo è ciò che promette il team di Crypto All-Stars.

Usando MemeVault, puoi fare staking automaticamente con le tue meme coin preferite e generare premi.

È un concetto semplice che potrebbe rivoluzionare il modo in cui pensiamo a queste crypto.

Ma c’è di più.

I premi di MemeVault vengono pagati in STARS, che è il token nativo di Crypto All-Stars.

Puoi quindi prendere i tuoi token STARS e fare anche staking – generando rendimenti annuali stimati del 2,684%.

Sono già stati messi in staking oltre 274 milioni di token STARS.

E anche se il rendimento quotato diminuirà nel tempo, è comunque un’offerta interessante per coloro che desiderano massimizzare i propri rendimenti.

Questo sistema a doppio staking, con premi pagati in STARS e la possibilità di metterli in stake per maggiori guadagni, distingue Crypto All-Stars.

La prevendita di Crypto All-Stars sfida il mercato ribassista e si avvicina al traguardo di $ 600.000

Crypto All-Star sta sovra performando in prevendita.

Il team è riuscito a raccogliere oltre $ 560.000 in soli dieci giorni.

Si tratta di circa $ 56.000 al giorno, il che è impressionante considerando che il mercato delle meme coin è stato recentemente in crisi.

E ora che il mercato si sta riprendendo, la prevendita dei token STARS potrebbe decollare.

Verifiche minuziose e sicurezza dietro il progetto Crypto All-Stars

Ora parliamo di tecnologia. MemeVault di Crypto All-Stars non è solo un altro protocollo di staking. Utilizza lo standard ERC-1155.

Fondamentalmente, ciò consente a MemeVault di gestire meme coin da diverse blockchain in un unico posto.

È come avere un traduttore per le meme coin, permettendo loro di interagire anche se si trovano su catene diverse.

Ciò significa che gli investitori possono guadagnare premi senza preoccuparsi di problemi di compatibilità.

Anche Crypto All-Stars non scherza quando si tratta di sicurezza.

Il team ha fatto verificare i contratti intelligenti di STARS due volte – da Coinsult e SolidProof.

Per una nuova meme coin, è praticamente inaudito.

Significa che hanno fatto il possibile per garantire la sicurezza e l’integrità del token.

Questi audit assicurano agli investitori che il codice è stato accuratamente controllato per individuare eventuali vulnerabilità e potenziali exploit.

Questo livello di trasparenza distingue Crypto All-Stars dalla maggior parte dei suoi concorrenti.