Crypto e giochi online - Il futuro si chiama PlayDoge

Nel settore dei giochi “P2E” (gioca e guadagna) basati sulle criptovalute PlayDoge ($PLAY) è il nuovo titolo da tenere d’occhio.

Questo progetto crypto ha raccolto l’incredibile cifra di 6,1 milioni di dollari in prevendita (che finirà il 26 agosto).

$PLAY è la meme coin P2E che sta conquistando tutti

Attenzione alle meme coin e alle criptovalute P2E: PlayDoge sta prendendo il sopravvento.

Da sole, le meme coin e P2E sono le due narrazioni più virali e adatte al commercio al dettaglio delle criptovalute.

Basta guardare all’ultimo fenomeno del P2E, Hamster Kombat, che ha attirato 150 milioni di utenti sbalorditivi nel suo gioco basato su Telegram.

In prospettiva, si tratta dell’1,89% dell’intera popolazione mondiale.

Potrebbe sembrare pazzesco, ma è la realtà. Milioni di persone vogliono criptovalute e non c’è modo migliore per farlo che essere pagati per giocare ai videogiochi.

E poi ci sono le meme coin.

Per i trader, le meme coin sono l’ultimo biglietto della lotteria per provare a fare soldi.

Basta guardare a Dogecoin nel 2021. Gli investitori hanno accumulato quantità folli di ricchezza.

Ma cosa succede quando si combinano queste due narrazioni contagiose? Questo è ciò che stiamo scoprendo con PlayDoge.

È una meme coin P2E ispirata al gioco Tamagotchi degli anni ’90.

La prevendita ha raccolto finanziamenti per oltre 6 milioni di dollari e ora il team si prepara a lanciarlo sugli scambi a breve.

La folle storia di Tamagotchi e perché PlayDoge è la prossima evoluzione

Tamagotchi è un gioco portatile per animali domestici lanciato negli anni ’90 ed esploso in tutto il mondo, vendendo oltre 80 milioni di copie.

Tuttavia, quei ragazzi degli anni ’90 stanno ora crescendo e sono alla ricerca di un nostalgico ritorno al passato nell’area dei giochi retrò.

Pertanto, il gioco Tamagotchi è riemerso e i dispositivi originali hanno iniziato a ristampare.

Il gioco originale Tamagotchi è stato creato in Giappone nel 1996 e lanciato da Akihiro Yokoi.

Secondo quanto riferito, Yokoi ha avuto l’idea di Tamagotchi dopo aver visto una pubblicità su un ragazzo che non poteva portare la sua tartaruga in vacanza.

E così ha creato Tamagotchi, un gioco portatile per animali domestici che puoi portare ovunque.

Definire Tamagotchi un successo fulmineo è un eufemismo.

È uno dei giochi più iconici e riconoscibili degli anni ’90.

Ma ora, mentre la nostalgia prende il sopravvento e l’attenzione ritorna, tutti gli occhi sono puntati su PlayDoge.

È un gioco per animali domestici come Tamagotchi in cui gli utenti si prenderanno cura di un animale domestico doge, assicurandogli che sia felice, sano e divertito.

Tuttavia, PlayDoge sta alzando la posta in gioco.

Offre premi token $PLAY gratis e verrà lanciato su App Store e Google Play Store.

Gli utenti guadagneranno token $PLAY prendendosi cura del proprio animale domestico, rendendolo un gioco da ragazzi per coloro che tornano alla tradizione dei giochi d’infanzia.

E non commettere errori: $PLAY di PlayDoge è sostenuto da una tecnologia finanziaria all’avanguardia.

Esistono numerosi flussi di domanda per il token, che contribuiscono a rafforzarne il valore nel tempo.

È il token nativo dell’ecosistema, quindi verrà utilizzato per gli acquisti e lo staking in-game. Inoltre, ha il fascino di una meme coin, grazie all’integrazione degli animali domestici del doge.

PlayDoge è la prossima evoluzione di Tamagotchi, intrecciandolo con una solida economia digitale che premia i giocatori.

Pertanto, il sentiment dietro il potenziale di $PLAY è significativamente rialzista.

