Cuffie Bluetooth Soundcore a quasi metà prezzo: ancora per poco su Amazon

Amazon ha lanciato una promozione bomba sulle Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P40i! Oggi questi auricolari sono disponibili a soli 40 euro con uno sconto eccezionale del 41%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P40i: esperienza audio sempre al top

Le Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P40i innanzitutto supportano trasmettitori da 11mm per un’intensa esperienza audio, col supporto della tecnologia BassUp per bassi intensi ed alti cristallini in tempo reale.

Una specifica importante di questi auricolari è la funzionalità ANC che automaticamente individua il rumore esterno e utilizza algoritmi avanzati per ottenere un’efficace insonorizzazione, assicurando relax e tranquillità durante l’utilizzo anche se ti trovi in ambienti molto rumorosi.

Allo stesso tempo, anche la qualità delle telefonate è nettamente superiore in quanto sfruttano 6 microfoni e un algoritmo AI che consentono di godere di una comunicazione chiara, con la tua voce che verrà trasmessa con chiarezza e forza in ogni momento.

Non è da meno l’autonomia super estesa che garantiscono, così da non lasciarti mai a corto di musica: potrai godere di 12 ore di durata della batteria con una singola ricarica, mentre con la custodia che l’autonomia può arrivare fino a 60 ore no-stop.

Per finire, la custodia di ricarica di queste cuffie è davvero unica in quanto si sdoppia come supporto per il telefono, permettendoti di visualizzare qualsiasi contenuto lasciando le mani libere.

