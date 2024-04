Cuffie HyperX al MINIMO STORICO: audio spaziale e microfono integrato

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere un buon paio di cuffie per comunicare con i nostri compagni di squadra durante le partite in multiplayer online e non solo. Alla luce di questo, Amazon ha quindi ben pensato di proporti le cuffie HyperX Cloud Stinger 2 in offerta al minimo storico di appena 50 euro, risparmiando un bel po’ rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Logitech.

Cuffie HyperX: il meglio per il gaming

La qualità del suono è senz’ombra di dubbio una delle caratteristiche principali alla base di queste cuffie da gamming, grazie al driver da 40 millimetri montato su entrambi i padiglioni auricolari, che garantisce la miglior fedeltà sonora possibile per tutti i videogiochi che desideri. A dir poco eccellente l’audio 3D, offerto dal supporto alla tecnologia DTS Spatial Audio.

Per non parlare poi del microfono integrato, che ti consente di comunicare in maniera nitida e precisa con i tuoi compagni di squadra, all’interno di sparatutto in multiplayer online come nel caso di Battlefield o Call of Duty: il microfono è girevole e può essere silenziato in ogni momento che desideri, in base alle tue necessità. Il peso in questo caso è estremamente ridotto, e questo garantisce il massimo del comfort anche dopo ore e ore di gioco continuo.

Oltre a questo trovi dei morbidi padiglioni auricolari con cuscinetti in memory foam, che donano il massimo della comodità possibile. Sono perfino presenti dei comodi tasti in corrispondenza della superficie delle cuffie, grazie ai quali potrai per esempio mutare la voce, aumentare o diminuire il volume e tanto altro ancora, a tua completa discrezione, garantendo così la miglior esperienza gaming possibile.

Ad appena 39 euro ti porti a casa una delle migliori cuffie da gaming, con cui potrai giocare perfettamente con i tuoi amici in multiplayer online: questo e tantissimi altri motivi ci spingono a raccomandarti fortemente di acquistare queste cuffie HyperX Cloud Stinger 2 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.