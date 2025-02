Cuffie on-ear Bose: quasi a metà prezzo con il maxi sconto Amazon (-44%)

Perché accontentarsi di auricolari qualunque quando puoi avere un modello top di gamma ad un prezzo bomba? Oggi su Amazon le Cuffie on-ear Bose QuietComfort SC sono disponibili a soli 199 euro con un super sconto del 44%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 160 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile rateizzare il pagamento con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Cuffie on-ear Bose QuietComfort SC: esperienza audio impareggiabile

Le Cuffie on-ear Bose QuietComfort SC rappresentano un vero e proprio top di gamma nel settore audio, ed oggi puoi portarle a casa con una spesa minima grazie alla maxi promozione Amazon.

In primis, offrono un’esperienza sonora ad alta fedeltà con un’equalizzazione regolabile per controllare bassi, medi e alti secondo i propri gusti ed esigenze del momento. Allo stesso tempo di caratterizzano per una cancellazione del rumore con funzionalità passive, così potrai escludere esterno, silenziare le distrazioni e immergerti completamente nelle tue canzoni preferite.

Inoltre questo modello offre altre due modalità di ascolto ovvero Quiet e Aware Mode che permettono di passare dalla cancellazione del rumore completa alla piena consapevolezza di ciò che ti circonda, per un controllo del suono ottimizzato in qualsiasi luogo tu sia.

Un’altra specifica tecnica di spicco è la batteria super estesa che garantisce fino a 24 ore di autonomia con singola ricarica, oltre a consentire una ricarica di 15 minuti per goderti fino a 2 ore e mezza di musica no-stop.

