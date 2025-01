Cuffie Over-Ear JBL: le paghi quasi la metà con lo sconto pazzesco di Amazon (-44%)

Preparati ad ascoltare la tua musica come se fossi sempre al centro di un concerto con le Cuffie Over-Ear JBL LIVE! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 99 euro con un super sconto del 44%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile riceverle domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Ad un prezzo così basso stanno letteralmente andando a ruba!

Cuffie Over-Ear JBL LIVE: audio coinvolgente e massimo comfort

Le Cuffie Over-Ear JBL LIVE assicurano un’esperienza audio coinvolgente così da farti sentire come al centro di un concerto in ogni momento.

Si contraddistinguono innanzitutto per il potente suono JBL, la funzionalità Noise Cancelling e il driver da 40 mm che permettono di riprodurre in modalità wireless un audio di alta qualità con bassi potenti ed alti cristallini per quanto riguarda qualsiasi genere musicale.

Nello specifico, sfruttando la modalità di cancellazione del rumore adattiva puoi eliminare i suoni ambientali per immergerti completamente nella tua musica anche quando sei in ambienti molto rumorosi. Allo stesso tempo, utilizzando la funzione Ambient Aware rimani in contatto con l’ambiente circostante, mentre con TalkThru puoi parlare senza rimuovere le cuffie e svolgere tutto con la massima comodità.

Infine, grazie alla batteria ricaricabile, questo modello di cuffie ti assicura fino a 50 ore di riproduzione audio e con una ricarica veloce di soli 10 minuti avrai 4 ore di musica extra così da non avere mai problemi quando sei fuori casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.