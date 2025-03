Cuffie over-ear JBL LIVE: con la promo Amazon le paghi la metà

Ecco un paio di auricolari che ti faranno immergere nella tua musica preferita come mai prima d’ora! Stiamo parlando delle Cuffie over-ear JBL LIVE, al momento disponibili su Amazon a soli 89 euro con un mega sconto del 50%.

Cuffie over-ear JBL LIVE: esperienza audio coinvolgente e comfort al top

Le Cuffie over-ear JBL LIVE si contraddistinguono dagli altri modelli sul mercato per i driver da 40 mm che permettono di riprodurre in modalità wireless un audio di alta qualità con bassi potenti ed alti cristallini: questo aspetto si traduce in un’esperienza sonora più coinvolgente che mai in qualsiasi luogo tu sia.

Una funzionalità importante di questo modello è la cancellazione del rumore adattiva grazie alla quale è possibile eliminare i suoni ambientali ed immergerti nei tuoi preferiti. Allo stesso tempo, sfruttando la modalità Ambient Aware, potrai rimanere in contatto con l’ambiente circostante senza isolarti al massimo, mentre con la funzionalità TalkThru puoi parlare senza rimuovere le cuffie e farti sentire in maniera forte e chiara.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai: utilizzando i comandi e il microfono sul padiglione è possibile rispondere al volo alle chiamate che ricevi su smartphone o tablet e accedi al servizio vocale in ogni momento. Infine, la batteria super potente non è da meno ed assicura fino a 50 ore di riproduzione audio no-stop.

