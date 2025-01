Cuffie Sony LinkBuds Open con innovativo design aperto in mega promozione (-30%)

Ti presentiamo le cuffie Bluetooth dal design più all’avanguardia del momento ed oggi disponibili in offerta bomba! Si tratta delle Sony LinkBuds Open che trovi su Amazon a soli 140 euro con un super sconto del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero imperdibile!

Sony LinkBuds Open: design all’avanguardia e audio coinvolgente

Le Sony LinkBuds Open innanzitutto includono 2 EQ personalizzati per un ascolto ottimale ovunque tu sia e per qualsiasi genere musicale.

Si contraddistinguono dagli altri modelli sul mercato per l’innovativo driver aperto ad anello che ti consente di restare consapevole dell’ambiente circostante mentre ti godi l’audio, che tu stia correndo su una strada trafficata, lavorando in ufficio o rilassandoti in un bar.

Inoltre offrono un comfort e una stabilità assoluta con un nuovo supporto Air Fitting, oltre a resistenza all’acqua IPX4 per attività indoor e outdoor. Non è da meno il driver ad anello da 11 mm e il Digital Sound Enhancement Engine che garantiscono un suono perfettamente bilanciato mentre ascolti chiaramente il mondo che ti circonda.

Allo stesso tempo sono dotate di una batteria potente che garantisce fino a 22 ore di musica ininterrotta (8 ore dagli auricolari + 14 ore dalla custodia). In più la ricarica rapida garantisce 1 ora di riproduzione con una carica di soli 3 minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.