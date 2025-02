Cuffie Wireless on-ear Sennheiser: oggi su Amazon le paghi quasi la metà (-46%)

Per ascoltare la tua musica preferita nel massimo comfort e con una qualità impeccabile, prova le Cuffie Wireless on-ear Sennheiser! Oggi le trovi su Amazon a soli 97 euro con un mega sconto del 46%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverle domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Ad un prezzo così conveniente gli articoli potrebbero finire da un momento all’altro!

Cuffie Wireless on-ear Sennheiser: audio coinvolgente e massimo comfort

Le Cuffie Wireless on-ear Sennheiser rappresentano un vero e proprio top di gamma nel settore musicale, ed oggi possono essere tue a quasi metà prezzo.

Innanzitutto garantiscono un’esperienza audio coinvolgente per quanto riguarda qualsiasi genere musicale in quanto offrono bassi dinamici profondi e supporto codec high-quality incluso aac e aptx a bassa latenza. Un’altra funzionalità di spicco di questo modello è la cancellazione attiva del rumore per un piacere di ascolto senza interruzioni in qualsiasi luogo tu sia.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai anche grazie ai controlli intuitivi che vantano questi auricolari, incluso il pulsante virtual assistant per interazione con siri e google assistant così da ottimizzarne ancora di più l’uso.

Allo stesso tempo, hai a disposizione l’app sennheiser smart control da scaricare facilmente sul tuo smartphone per avere accesso all’equalizzazione, alla modalità podcast e all’update firmware.

Per finire, questi dispositivi vantano una batteria super potente che garantisce ben 30 ore di autonomia no-stop così da godere della tua musica preferita per giorni interi senza alcuna preoccupazione.

