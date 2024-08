Da Ring arriva il nuovo Battery Doorbell: la batteria dura di più ed è più facile da installare

Ring ha presentato il suo nuovo videocitofono a batteria, Battery Doorbell. Nonostante il nome possa suggerire il contrario, non si tratta del primo dispositivo senza fili dell’azienda. Questa nuova versione offre un’autonomia aumentata del 23%, un’installazione ancor più facile e un campo visivo notevolmente ampliato, raggiungendo i 150° sia in verticale che in orizzontale. Davvero un passo avanti notevole rispetto alla precedente versione.

Con un montaggio a perno innovativo, Battery Video Doorbell può essere installato e rimosso facilmente: è sufficiente esercitare una lieve pressione per fissare saldamente il videocitofono al supporto da parete e, quando è il momento di ricaricare la batteria, è possibile sganciarlo con facilità inserendo il nuovo utensile a perno. Non servono ne attrezzi specifici ne competenze specifiche: Battery Video Doorbell è davvero facile da montare e alla portata di tutti.

La funzione video in HD a figura intera è ora disponibile su Ring Battery Video Doorbell per offrire ai clienti lo stesso tipo di visuale presente nei modelli Doorbell Plus e Pro. Grazie al video a figura intera, si ha una visione più ampia del 66% rispetto al modello precedente Ring Video Doorbell 2a generazione, rendendo funzionalità come gli Avvisi per i pacchi (disponibile con un abbonamento Ring Protect) decisamente più utile, grazie alla possibilità di vedere bene le consegne. Oltre al video in HD a figura intera, Battery Video Doorbell è dotato della visione notturna a colori, per avere una visuale sempre chiara sia di giorno che di notte.

Ma anche se non si è abbonati Ring Battery Doorbell è possibile beneficiare di funzionalità smart come il rilevamento di movimento personalizzabile, le notifiche istantanee, la visione live e la comunicazione bidirezionale in tempo reale. Inutile dire che Battery Video Doorbell è compatibile con tutti i principali ecosistemi di domotica, Alexa ovviamente in primis. Costa 99,99 euro, le spedizioni sono previste a partire dal 4 settembre.

