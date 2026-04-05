Dal 28 aprile cambia tutto per i laptop: USB-C obbligatorio e addio caricatore

Dal 28 aprile 2026 acquistare un laptop in Europa sarà un po’ diverso, perché entreranno in vigore nuove regole che rendono centrale la ricarica via USB-C e spingono il mercato verso confezioni sempre meno legate al caricatore incluso.

La novità riguarda i laptop venduti nell’Unione Europea e si inserisce nel percorso già avviato su smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici. L’obiettivo è ridurre il numero di alimentatori diversi, semplificare la vita a chi compra un nuovo prodotto e limitare i rifiuti elettronici che si accumulano nelle case. Per chi acquista un portatile, però, il cambiamento più concreto sarà soprattutto uno: la presenza della ricarica tramite USB-C e una crescente diffusione di modelli venduti senza caricatore nella scatola.

Che cosa cambia davvero dal 28 aprile

Dal 28 aprile i nuovi notebook immessi sul mercato europeo dovranno adeguarsi alle regole sul caricatore comune. In pratica, la ricarica dovrà passare da USB-C, ormai diventato il punto di riferimento per una lunga serie di dispositivi di uso quotidiano. Per molti utenti è un vantaggio immediato, perché significa poter usare più facilmente cavi e alimentatori già presenti in casa, senza dover dipendere ogni volta da accessori proprietari o da soluzioni diverse da marca a marca.

Accanto alla porta cambia però anche il modo in cui il prodotto viene presentato. Le informazioni sulla ricarica dovranno essere più chiare e leggibili, così da permettere a chi compra un laptop di capire meglio che tipo di alimentatore serve e se quello che possiede già è compatibile oppure no. È un dettaglio meno appariscente della porta USB-C, ma molto utile al momento dell’acquisto.

Il caricatore non sparisce da un giorno all’altro, ma sarà sempre meno scontato

Il tema che colpisce di più è quello del caricatore in confezione. Non significa che dal 28 aprile ogni laptop verrà venduto automaticamente senza alimentatore, ma il mercato andrà sempre più in quella direzione. L’idea è semplice: se molti utenti possiedono già un caricatore USB-C adatto, includerne uno nuovo ogni volta ha poco senso, sia sul piano economico sia su quello ambientale.

Per questo motivo diventerà sempre più normale trovare portatili con confezioni più essenziali o con versioni acquistabili anche senza alimentatore. Per alcuni consumatori sarà una comodità, per altri un aspetto da controllare con più attenzione prima di completare l’ordine. In pratica, il caricatore non sparisce ovunque e subito, ma smette di essere un elemento da dare per scontato.

Cosa conviene controllare prima di comprare un nuovo laptop

Chi acquista un nuovo portatile dovrà abituarsi a guardare con più attenzione la scheda tecnica. Non basterà più fermarsi a processore, memoria e autonomia. Sarà utile verificare subito se il caricatore è incluso, quale potenza richiede il dispositivo e se in casa c’è già un alimentatore USB-C in grado di gestirlo senza problemi.

Questo punto è particolarmente importante perché non tutti i laptop hanno le stesse esigenze energetiche. Alcuni modelli sottili e leggeri possono essere ricaricati senza difficoltà con alimentatori compatti già diffusi, mentre altri, soprattutto quelli più potenti, potrebbero aver bisogno di una potenza superiore. La presenza della porta USB-C non significa quindi che ogni caricatore andrà bene in qualunque situazione.

Perché questa regola avrà un impatto reale

Il cambiamento non è solo tecnico. Ha un impatto pratico molto chiaro, perché modifica il modo in cui si compra e si usa un laptop. Meno accessori duplicati significa meno spesa inutile, meno cavi accumulati nei cassetti e una maggiore possibilità di riutilizzare ciò che si possiede già. Allo stesso tempo, però, richiede un acquisto un po’ più consapevole, perché sarà l’utente a dover controllare meglio compatibilità e contenuto della confezione.

In fondo, il passaggio a USB-C sui portatili era già iniziato da tempo, ma dal 28 aprile smette di essere solo una tendenza e diventa una regola concreta del mercato europeo. Ed è proprio questo il punto: non cambia solo una porta, cambia il modo in cui il laptop viene venduto, accessoriato e portato a casa.