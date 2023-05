Dead Island 2, versione Day One Edition per PS5 in promo speciale su Amazon

Nove anni fa, Dead Island 2 è entrato nei cuori dei giocatori con un trailer molto divertente. Tuttavia, con il passare degli anni, il gioco è stato ritardato più e più volte. Appena otto anni dopo la finestra di rilascio proposta per il 2015, è finalmente uscita la versione per PS5 Day One Edition ad un prezzo fenomenale su Amazon, stiaamo parlando di soli 56,70€ invece di 69,99€.

Dead Island 2 è un gioco di ruolo in un mondo aperto, ambientato nelle strade infestate da zombi di Los Angeles, uno degli aspetti preferiti di questo sequel. “Hell-A”, come viene coniato, è un enorme mondo aperto pieno di un numero schiacciante di icone. In realtà è composto da 10 livelli aperti accuratamente curati, che vanno dalle dimore milionarie di Bel-Air ai labirintici palcoscenici sonori dei Monarch Studios.

È totalmente rinfrescante avere spazi gestibili da esplorare che si sentono propositivi e unici a modo loro. Non ci sono aree ripetitive, non dobbiamo correre per chilometri per arrivare a destinazione, e anche i livelli stessi variano sia per dimensioni che per linearità. Ci sono ancora missioni secondarie e altri contenuti da affrontare, ma questi servono più come modi per studiare l’ambiente un po’ più da vicino, darti armi più interessanti e alla fine ti fanno sentire un duro mentre uccidi innumerevoli avversari non morti.

Acquista ora la versione Day One per PS5 su Amazon approfittando dello sconto del 19%

